Сбили ли в Украине "Кинжал": Игнат заинтриговал заявлением

Накануне информационным пространством распространялась информация о том, что ПВО якобы удалось сбить ракету "Кинжал", которой россияне атаковали в ночь на 4 мая. В воздушных силах сначала опровергли эти данные, а затем заинтриговали новым заявлением.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал информацию о возможном сбивании баллистической ракеты "Кинжал" в небе над Украиной, передает 24 Канал. Он напомнил, что у нашего государства уже есть оружие, с помощью которого можно сбивать такие ракеты.

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Удалось ли сбить "Кинжал"

А давайте я еще немного подержу интригу и сейчас скажу, что где-то за полчаса на телеграм-канале командующий Воздушными силами сам сообщит об этом. Я думаю, что это его право,

– отреагировал он на вопрос, действительно ли сбили "Кинжал".

Он отметил, а кто же должен извещать о таких сенсационных вещах. Этими словами он ни утвердил, ни опроверг факт сбивания "Кинжала". Но можем предположить, что нас ждут интересные и хорошие новости, а также очень плохие для россиян.

В то же время он подчеркнул, что Воздушные силы не просто так избегали спешки в распространении информации о возможном сбивании "Кинжала". Юрий Игнат напомнил, что соответствующие данные могут оповещать только официальные лица. Поэтому призвал придерживаться информационной тишины на том уровне, на котором удалось раньше договориться с телеграм-каналами.

Напомним, что последние в свое время в режиме онлайн рассказывали о передвижении ракет и дронов-камикадзе, что позволяло врагу понимать, эффективно ли они направляют свои воздушные цели.

Раньше информацию категорически опровергали

Заметим, что информация о сбивании "Кинжала" появилась 5 мая. Ею поделились сразу глава КГВА Сергей Попко и издание Defence Express. Понятно, что тогда мы попытались взять комментарий у Воздушных сил, но нас опередили коллеги.

Журналистам Суспильного Юрий Игнат отметил, что в ночь на 4 мая действительно существовала угроза применения баллистики. В то же время, он заверил, что пусков тогда не совершали.

В пресс-службе Воздушных сил журналистам 24 Канала сказали, что комментариев и включений их спикеров не будет. В то же время попросили за дополнительной информацией о сбивании "Кинжалов" обращаться к первоисточникам. Речь, собственно, о Сергее Попко и издании Defence Express.

Редактор издания Defense Express Олег Катков 24 Каналу рассказал, что не с неба взял данные об сбивании "Кинжала". В издании тщательно изучили фотографии, опубликованные Нацполицией, а также от других источников. Он отметил, что издание профильное и на протяжении многих лет пишет о войне. И его аналитикам удалось идентифицировать обломки сбитой ракеты. В то же время его удивлял тот факт, что, несмотря на публичное появление Patriot в Украине, об успешной работе ЗРК писать нельзя.