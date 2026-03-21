Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. В то же время он заверил, что остается военным, и позже вернется на фронт.

Как это объяснил Богданов?

"Митрополит Александр Драбинко совершил мою диаконскую хиротонию. Две ночи не спал, волновался... Но после того, как епископ прочитал молитву, чтобы Святой Дух дополнил то, чего мне не хватает для служения Господу", – написал он.

Илья Богданов заверил, что до сих пор остается военным, и после рукоположения он планирует вернуться на фронт. Но, как заметил мужчина, отныне он будет служить без права убивать, и, по его словам, теперь "послужит словом".

В дальнейшем надеюсь доучиться на священника. Надеюсь, Господь управит,

– говорится в сообщении.

Также Богданов обратился к бывшим коллегам из спецслужб России, которые, по его словам, ранее пытались его ликвидировать. Он сказал, что отныне любые подобные попытки будут иметь другой резонанс, потому что он является клириком церкви.

Что известно о Богданове?

Известно, что Илья Богданов родился во Владивостоке и с 2003 года был связан с националистическими движениями. Он окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ, после чего проходил службу в различных подразделениях.

После начала войны в 2014 году он перешел на сторону Украины, сначала присоединился к батальону "Донбасс", а затем присоединился к Добровольческому украинскому корпусу "Правый сектор", где был командиром взвода.

Впоследствии по указу действующего на тот момент президента Петра Порошенко он получил гражданство Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Илья снова присоединился к боевым действиям на фронте.

Вследствие этого военнослужащий получил ранение, прошел лечение и позже вступил в Российский добровольческий корпус, в составе которого продолжил воевать против оккупантов на стороне украинской стороны.

О каких покушениях на него известно?