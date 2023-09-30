Наша система ПВО эффективна, поэтому россияне "работают" по Украине со своей территории. Об этом в интервью рассказал Илья Евлаш, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ, передает 24 Канал.

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Где конкретно возможно обострение

Можно назвать направление в целом, но не конкретные точки, ведь, по словам Евлаша, "они растянуты, рассеяны вдоль всей линии ответственности на Лимано-Купянском направлении". Сейчас россияне активно используют армейскую и тактическую авиацию. В конце сентября на этом направлении зафиксирован 21 авиаобстрел за день.

Вероятно, таким образом он (враг, – 24 Канал) пытается провести определенные подготовительные действия для наступления. Однако мы фиксируем, что эффективность применения этой авиации остается достаточно низкой, поскольку противник боится залетать все еще из-за нашей эффективной системы ПВО эшелонированной,

– говорит Илья Евлаш.

Россияне бьют по Украине со своей территории, а это значит, что у них нет доминирования в воздухе, как убеждала их пропаганда. Наши союзники предоставили Украине очень важное и необходимое вооружение, в частности, ПЗРК Stinger, Piorun ("Перун"), системы типа Gepard.

"Противник знакомится с нашей обороной"

Украинские подразделения ПВО хорошо работают и с оружием советского образца, например, есть видео, когда из ПЗРК "Игла" сбивали ракеты, запущенные оккупантами.

По словам спикера, Украина строит инженерно-фортификационные заграждения и минно-взрывные заграждения. Они могут быть даже лучше российских.

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Что известно о ситуации на Востоке