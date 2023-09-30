Наша система ППО ефективна, тому росіяни "працюють" по Україні зі своєї території. Про це в інтерв'ю розповів Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, передає 24 Канал.

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Де конкретно може бути загострення

Можна назвати напрямок загалом, але не конкретні точки, адже, за словами Євлаша, "вони розтягнуті, розпорошені вздовж всієї лінії відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку". Зараз росіяни активно застосовують армійську і тактичну авіацію. Наприкінці вересня на цьому напрямку зафіксували 21 обстріл із авіації за день.

Імовірно, що таким чином він (ворог, – 24 Канал) намагається провести певні підготовчі дії для наступу. Проте ми фіксуємо, що ефективність застосування цієї авіації залишається досить низькою, оскільки противник боїться залітати все ще через нашу ефективну систему ППО ешелоновану,

– говорить Ілля Євлаш.

Росіяни б'ють по Україні зі своєї території, а це значить, що вони не мають домінування в повітрі, як переконувала їхня пропаганда. Наші союзники надали Україні дуже важливе та необхідне озброєння, зокрема ПЗРК Stinger, Piorun ("Перун"), системи типу Gepard.

"Противник ознайомлюється з нашою обороною"

Українські підрозділи ППО добре працюють і зі зброї радянського зразка, наприклад, є відео, коли з ПЗРК "Ігла" збивали ракети, запущені окупантами.

За словами речника, Україна будує інженерно-фортифікаційні загородження та мінно-вибухові загородження. Вони можуть бути навіть кращими за російські.

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