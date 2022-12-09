Яшин рассказал правду о зверствах россиян в Киевской области

Российский имперский режим способен на все, чтобы продолжать зомбировать своих граждан. И даже если находятся те, которые готовы открыто говорить правду о войне в Украине – их быстро "наказывают". Советские методы ссылки, заключения, преследования все еще работают в России.

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Это самый жестокий приговор по этой статье

Российские СМИ отметили, что прокурор спрашивал ему 9 лет лишения свободы. Яшин настаивает на своей невиновности. Его защита будет подавать апелляцию на приговор суда.

8,5 лет – самый жесткий в истории приговор по делу о так называемых фейках об армии. Предел наказания по этой статье – 10 лет. Обратите внимание! Предыдущий жестокий приговор по статье о фейках был вынесен муниципальному депутату по Красносельскому округу Москвы Алексею Горинову. Его приговорили к 7 годам заключения за то, что он назвал вторжение России в Украину войной. Да-да, российские власти продолжают называть ее специальной военной операцией. Яшин был депутатом того же муниципального собрания. Детали дела: как суд "нарисовал" версию обвинения

По версии стороны обвинения, Яшин совершил преступление 7 апреля во время прямой трансляции на ютубе. Оппозиционер приводил свидетельство того, что жителей Бучи убивали российские военные, но также и разбирал аргументы российской стороны, которая настаивает на своей непричастности к гибели людей и называет содеянное фейком.

В своем последнем слове на суде Яшин заявил, что готов к тюремному сроку.

Я ни о чем не жалею. Я мог убежать, я мог умолкнуть. Но я делал то, что должен делать. Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда от того, что творится от твоего имени, – сказал Яшин.



Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы / Фото росСМИ

На суд пришли десятки человек, чтобы поддержать Илью Яшина. Мать оппозиционера убеждена, что при жизни Путина Яшин на свободу не выйдет.

"Я думаю, что при Путине он не выйдет, потому что при Путине нам хорошей жизни, ребята, не будет", – отметила женщина.

Реакция матери Яшина на приговор: видео

Отметим, что Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против оппозиции и начала полномасштабного вторжения.