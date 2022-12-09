Яшин розповів правду про звірства росіян на Київщині

Російський імперський режим здатний на все, аби продовжувати зомбувати своїх громадян. І навіть, якщо й знаходяться ті, які готові відкрито говорити правду про війну в Україні – їх швидко "карають". Радянські методи заслання, ув'язнення, переслідування все ще працюють в Росії.

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Це найжорстокіший вирок за цією статтею

Російські ЗМІ зазначили, що прокурор запитував йому 9 років позбавлення волі. Яшин наполягає на своїй невинності. Його захист подаватиме апеляцію на вирок суду.

8,5 років – найжорсткіший в історії вирок у справі про так звані фейки про армію. Межа покарання за цією статтею – 10 років. Зверніть увагу! Попередній найжорсткіший вирок за статтею про фейки було винесено муніципальному депутату по Красносільському округу Москви Олексію Горінову. Його засудили до 7 років ув'язнення за те, що він назвав вторгнення Росії в Україну війною. Так-так, російська влада продовжує називати її спеціальною військовою операцією. Яшин був депутатом тих самих муніципальних зборів. Деталі справи: як суд "намалював" версію звинувачення

За версією сторони звинувачення, Яшин вчинив злочин 7 квітня під час прямої трансляції на ютубі. Опозиціонер наводив свідчення того, що мешканців Бучі вбивали російські військові, але також і розбирав аргументи російської сторони, яка наполягає на своїй непричетності до загибелі людей і називає скоєне фейком.

У своєму останньому слові на суді Яшин заявив, що готовий до тюремного терміну.

Я ні про що не шкодую. Я міг втекти, я міг замовкнути. Але я робив те, що маю робити. Краще провести 10 років за ґратами, залишаючись чесною людиною, ніж мовчки згоряти від сорому від того, що твориться від твого імені,

– сказав Яшин.



Яшина засудили на 8,5 років позбавлення волі / Фото росЗМІ

На суд прийшли десятки людей, щоби підтримати Іллю Яшина. Матір опозиціонера переконана, що за життя Путіна, Яшин на волю не вийде.

"Я думаю, що за Путіна він не вийде, бо за Путіна нам хорошого життя, хлопці, не буде", – зазначила жінка.

Реакція матері Яшина на вирок: відео

Зауважимо, що Ілля Яшин – один із небагатьох опозиційних політиків, які не виїхали з Росії після хвилі репресій проти опозиції та початку повномасштабного вторгнення.