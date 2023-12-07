Непростое место, оно охраняется, – Жирнов сказал, чем особая местность ликвидации Кивы

В России нашли убитым экснардепа от ОПЗЖ и предателя Украины – Илью Киву. Предварительно известно, что его убили двумя выстрелами – в грудь и голову.

За операцией могут стоять украинские спецслужбы, а именно Служба безопасности Украины, однако там пока не комментировали ситуацию. Экс-сотрудник КГБ и СВР России Сергей Жирнов объяснил 24 Каналу, почему ликвидация Кивы может быть серьезным успехом спецслужб.

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Что известно о месте, где убили Киву

По предварительной информации, Илью Киву ликвидировали в Одинцовском районе – это Подмосковье, недалеко от Москвы. Одинцовский район непростой – есть ракетные части стратегического значения. В частности, недалеко расположен поселок Кубинка, известный авиационными частями.

"Там проводится известный путинский и шойговский ежегодный военный салон, куда приезжают многие люди. То есть, это непростое место на самом деле, оно охраняется, полиция работает и контрразведка, и российские спецслужбы. Поэтому, если его действительно там поймали – это большой успех спецслужб", – добавил экс-сотрудник СВР России.

Заметьте! 14 августа в Москве стартовал международный военно-технический форум "Армия-2023" на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". В программе мероприятия приняло участие около 1,5 тыс. российских предприятий "военной машины" России, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума – минобороны России. Тогда на мероприятие не приехал Владимир Путин – вероятно, испугался.

Также Кубинка известна по всей России двумя объектами: Таманской танковой дивизией и музеем бронетанковых войск при ней.

Какую возможную задачу ставят перед собой украинские спецслужбы

Жирнов отметил, что украинские спецслужбы в 2022 году противоречили успешным операциям и говорили, что не имеют к ним никакого отношения.

Разведки и контрразведки опротестовывают такие вещи, особенно успешные операции. В то же время безрезультатные операции сложно отрицать, потому что "за уши" или "за мягкое место" ловят людей и увернуться тяжело. А успешные обычно не комментируют,

– сказал экс-сотрудник СВР России.

Вероятно, украинские спецслужбы прежде всего ставят перед собой цель уничтожить коллаборантов на ТОТ в границах 1991 года, на которых предатели принимают решения и принимают участие в управлении территорий.

Таким образом они наносят не просто моральный вред... например Илья Кива. Ну, что там Кива? Ходил по российским пропагандистским каналам, смотрели его "Z-россияне" и говорили, что убивают украинца, который что-то говорил в пользу России,

– подчеркнул Жирнов.

На оккупированных территориях совсем другой уровень – там люди считаются гауляйтерами, обеспечивающими оперативное управление административными территориями. Их уничтожение – военная задача, которая сразу поможет повлиять на ход событий на фронте.

В каких операциях Россия обвиняет Украину

Сергей Жирнов рассказал, что Россия обвиняет украинские спецслужбы в убийстве дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина – Дарьи Дугины. Как отмечается, вечером 20 августа 2022 года автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, в результате чего водитель погибла.

Соратник Дугина Петр Лундстерм сообщил, что погибла Дарья Дугина, а в автомобиле должен был быть отец – они собирались вместе возвращаться с российского пропагандистского фестиваля.

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Также россияне обвиняют украинские спецслужбы в уничтожении газопровода 26 сентября 2022 года на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", где произошла масштабная авария. По данным шведской национальной сейсмической сети, в том же районе, где произошла утечка газа на Nord Stream 1 и 2, произошли два сильных подводных взрыва.

Также винили во взрыве на Керченском мосту. Если на самом деле это правда, то выходит, что украинские спецслужбы чуть ли не самые крутые в мире. Напомню, что Керченский мост частично взорвали 8 октября 2022 года. Тогда грузовик со взрывчаткой был завезен с российской территории через так называемые "непроходные" КПП, где муха не должна была пролететь, по утверждению России,

– заметил экс-сотрудник КГБ России.

Напомним, за три дня до подрыва секретарь России по нацбезопасности Николай Патрушев проводил большое совещание в Крыму по обеспечению безопасности полуострова, но что-то пошло не по плану.

думали переправить взрывчатку в товарных вагонах, но россияне запретили провоз железнодорожной частью каких-либо грузов, кроме военных.

наконец остановились на варианте с фурой, груженой бочками с маслом, в которых и скрывалась бы взрывчатка.

Почему спецслужбы обычно не комментируют операции

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил подрыв Крымского моста 8 октября 2022 и рассказал детали спецоперации. По его словам, СБУ вынашивала идею подрыва Крымского моста еще с весны 2022 года, за все время рассматривались разные варианты:

По словам Жирнова, спецслужбы обычно не рассказывают секретов о проведении подобных операций, потому они и называются "специальные службы" – такова у них работа. Многие спецслужбы, которым приписывают успешные операции, отрицают, что это их работа. В то же время это нормальная практика.

Одно из известнейших ведомств разведки и специальных задач – израильская спецслужба Моссад, которая десятки лет после Второй мировой войны отлавливала нацистских преступников и целенаправленно уничтожала.

Не факт, что нужно уничтожить человека. Идеальный вариант – добиться его экстрадиции, если не было возможности, просто похитить и привезти в Израиль, потом судить и дать приговор. Однако, когда этого нельзя было сделать, то проводили ликвидацию за границей,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ России.

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