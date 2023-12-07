Ликвидация Кивы: сожительница назвала правоохранителям интересные детали о жизни экс-нардепа

6 декабря стало известно о том, что мертвым нашли экс-нардепа и предателя Украины Илью Киву. Его окровавленное тело было обнаружено в Подмосковье.

Как отмечают российские телеграм-каналы, правоохранители взялись за сожительницу Ильи Кивы. Она рассказала о том, что экс-нардеп очень беспокоился о своей жизни.

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Сожительница Кивы под подозрением

Не исключают, что сожительница Ильи Кивы могла быть той, кто на экс-нардепа навел киллера. Правда, соответствующая версия еще не имеет официального подтверждения. Заметим, что в целях безопасности. имя женщины не сообщают.

В то же время правоохранители заинтересовались, не обнаруживала ли она в последнее время в окружении Кивы подозрительных людей. Как отмечает телеграм-канал Baza, сожительница отметила, что экс-нардеп всегда пытался соблюдать меры безопасности.

Она рассказала правоохранителям, что для записи видео он каждый раз отправлялся в лесополосу гостиницы. Это он делал не потому, что любит зелень. А потому, что пытался сделать все для того, чтобы не было понятно, где он находится.

В этот раз Кива мог также отправиться в лес, чтобы записать ролик для своего телеграм-канала,

– предполагают россияне.

Что известно об убийстве Кивы

Телеграм-канал Mash пишет, что Илью Киву убили двумя выстрелами в грудь и голову. Известно, что первый ранил его, а вот второй – ликвидировал.

Убийство было совершено в относительно безлюдной прогулочной зоне подмосковного загородного комплекса "Величие Country Club" в селе Супоневе. Поэтому тело экс-депутата Верховной Рады Украины обнаружили только через час,

– заметили россияне.

Источники 24 Канала отметили, что ликвидация предателя, коллаборанта и пропагандиста – спецоперация СБУ. Подтверждается, что его ликвидировали из стрелкового оружия.

Активист Сергей Стерненко также отметил, что его источники подтвердили успешное проведение спецоперации СБУ. По словам украинских силовиков, "быть предателем Украины очень опасно".

Служба безопасности Украины предупреждает – быть предателем Украины смертельно опасно. Пристрелили па***ду, и так должно быть с каждым, кто работает на врага,

– отметил Стерненко.

В эфире 24 Канала представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Ильи Кивы.