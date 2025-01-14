Маску готовят кабинеты в Белом доме, но экс-советник Трампа пообещал выгнать бизнесмена

Илону Маску, который должен возглавить Департамент правительственной эффективности в новой администрации президента США, готовят офисы на территории Белого дома. Они будут расположены в непосредственной близости от Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times. Эту информацию изданию предоставили двое собеседников на условиях анонимности, проинформированы об этих планах.

Интересно Зеленский сказал, что думает об Илоне Маске, который делал скандальные заявления в его сторону

Что известно о новых офисах Маска на территории Белого дома

По данным собеседников, помещение, которое планирует использовать Маск, расположено в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, который прилегает к Белому дому.

Это место позволит бизнесмену, который владеет компаниями с миллиардными контрактами с федеральным правительством, и в дальнейшем иметь значительный доступ к избранному президенту Дональду Трампу, когда он вступит в должность в этом месяце.

Источники отмечают, что Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу, но это осталось невыясненным.

Также остается неизвестным, будет ли иметь партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами, также офисные помещения в здании Эйзенхауэра.

Кроме того, до сих пор непонятно, насколько большой будет команда Маска, а также какой будет его собственный статус. Некоторые чиновники предположили, что он мог бы стать "особым государственным служащим", статус, который может быть оплачиваемым или неоплачиваемым и имеет более гибкие правила для раскрытия личной финансовой информации, чем то, что требуется от обычных служащих.

Предварительно, Маск еще не определился, возьмет ли он на себя статус и обязанности специального государственного служащего.

Экс-советник Трампа пообещал выгнать Маска из Белого дома

Бывший главный стратег и советник Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью изданию Corriere della Sera пообещал сделать все, чтобы Илона Маска не пускали в Белый дом.

Экс-чиновник заявил, что добьется того, чтобы американского бизнесмена выгнали из здания еще до инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января. Также Бэннон отметил, что сделает так, чтобы у Маска не было пропуска с полным доступом в Белый дом.

Он (Илон Маск – 24 Канал) действительно злой человек,

– говорит экс-советник Трампа.

В частности, Бэннон негативно высказался о поддержке Маском визовой программы для квалифицированных рабочих, которая обернулась острым разрывом между ультраправыми активистами и сторонниками Трампа в технических отраслях.

Экс-чиновник в администрации Трампа заявил, что Илону Маску "следует вернуться в Южную Африку", имея в виду страну, где американский бизнесмен родился.

"Почему мы позволяем южноафриканцам, самым расистским людям на Земле, белым южноафриканцам, вообще что-либо комментировать по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах?", – сказал бывший советник президента США.

Стив Бэннон также отметил, что Маск "имеет зрелость ребенка", а люди из окружения Трампа "устали от него и его навязчивого характера".