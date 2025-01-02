Америки мало: как растет неограниченное влияние Маска на США и Европу и чем это грозит

2024 год ознаменовался стремительным подъемом уровня власти бизнесмена Илона Маска благодаря предвыборной кампании Дональда Трампа, который в конце победил на выборах президента США. От технолидера, который только с началом полномасштабной российско-украинской войны начал демонстрировать свои не всегда адекватные политические амбиции, Маск в 2024 году достиг беспрецедентного уровня глобальной власти. Он стал одним из самых влиятельных людей в мире без всякой выборной должности.

В этом году Маск получил прямой доступ к президенту США и влияние на государственные учреждения, которые, фактически, должны были бы регулировать деятельность его бизнес-империи. Его компании стали критически важными для цифровой инфраструктуры многих стран, в частности для Украины, которая воюет (говорится о Starlink). Его финансовые ресурсы заставляют американских политиков склоняться или бояться, а его твиты вызывают восхищение или гнев мировых лидеров.

Финальным аккордом 2024 года стала война между лагерями республиканцев, в которой Дональд Трамп выбрал сторону Маска. 24 Канал рассказывает об этапах роста фигуры Илона Маска в 2024 году.

Каким был путь Маска в 2024 году

Интересно! С момента избрания Дональда Трампа акции Tesla почти удвоились в цене. Состояние Маска, которое уже было крупнейшим в мире на начало 2024 года, выросло до 421,2 миллиарда долларов, по данным Forbes. Ближайший конкурент в рейтинге, основатель Amazon Джефф Безос, отстает на 200 миллиардов долларов.

Итак, с чего начался год взлета политического влияния Илона Маска? В январе суд отклоняет компенсационный пакет в размере 56 миллиардов долларов, который Маск получал как генеральный директор Tesla. В ответ Маск объявляет о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас. Еще одна компания Маска, Neuralink, впервые успешно имплантирует компьютерный чип в мозг пациента, что позволяет ему управлять компьютерной мышью только с помощью мысли. Результаты же деятельности Tesla оказываются неутешительными: Cybertruck не имеет успеха, а на продажах других автомобилей компания не получает значительных прибылей.

В феврале Маск окончательно переносит штаб-квартиру SpaceX в Техас. Tesla оказывается в центре скандала после того, как отказывается оплачивать заказ на 2000 долларов в калифорнийской пекарне. После того как инцидент становится вирусным в X, Маск лично погашает долг. Украина заявляет, что российские военные используют терминалы Starlink, изготовленные SpaceX, на оккупированных украинских территориях, но Маск отрицает, что продавал их России.

Что Маск говорил об Украине Не стоит забывать, что бизнесмен имеет собственный взгляд на российскую агрессию против Украины. И не всегда в нем Украина является однозначной жертвой. Вот несколько из его нарративов:



• "Было трагической потерей жизни для Украины атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию, без преимущества в воздухе";

• "Нет никакого шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня";

• "Чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра";

• "Если война продлится достаточно долго, то упадет и Одесса";

• "Донбасс и Крым должны стать частью России".

Наступает весна, в США активизируются предвыборные гонки. И в марте Маск заявляет, что не будет поддерживать ни одного кандидата на президентских выборах в США. В то же время он встречается с Трампом в Мар-а-Лаго – это становится стартом их дуэта.

В марте Маск подает в суд на OpenAI из-за ее планов превратиться в коммерческую компанию. OpenAI, основателями которой являются Маск и ее генеральный директор Сэм Альтман, называет иск "безосновательным". SpaceX тем временем проводит третий тестовый запуск ракеты Starship, самой большой и мощной ракетной системы из когда-либо созданных. Запуск проходит успешно до момента возвращения в атмосферу, когда ракета сгорает. А бывшие руководители Twitter подают в суд на Маска, требуя 128 миллионов долларов за невыплаченные компенсации.

В апреле Tesla фиксирует самое большое падение доходов с 2012 года. В медиа появляются сообщения, что Трамп и Маск общаются по телефону несколько раз в месяц. Австралийский комиссар по безопасности в интернете приказывает X скрыть видео нападения с ножом в сиднейской церкви для пользователей по всему миру. Маск оспаривает это решение в суде, но проигрывает. Гейт к Маску расширяет границы – премьер-министр Австралии называет Маска "высокомерным миллиардером, который считает себя выше закона". Tesla продолжает снижать цены, пытаясь конкурировать с китайскими гигантами электромобилей, в частности BYD. На фоне этого Маск совершает неожиданный визит в Китай.

В мае Starlink объявляет о прекращении работы в охваченном войной Судане, что, по словам гуманитарных организаций, может погрузить страну в еще больший хаос. Есть и нюансы в Neuralink – первый имплант от этой компании Маска частично отсоединяется от мозга пациента, что затрудняет работу миниатюрного компьютера.

В конце весны политическая история Маска набирает обороты. Появляются слухи, что Трамп рассматривает возможность привлечения Маска к работе в Белом доме.

Лето проходит тревожно:

в июне акционеры Tesla восстанавливают компенсационный пакет Маска;

SpaceX успешно запускает новую версию ракеты Starship;

Tesla отзывает большинство проданных Cybertruck, что происходит уже в четвертый раз.

В июле на Трампа совершают покушение, после чего Маск открыто заявляет о полной поддержке экс-президента. Появляются сообщения, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов на кампанию Трампа, но он это отрицает (в конце концов он выделит около 250 миллионов).

Что было накануне и после выборов

Настоящая горячка разворачивается осенью. В октябре Маск пишет в X: "Никто даже не пытается убить Байдена или Камалу", намекая на покушения на Трампа. Это, конечно, вызывает волну критики со стороны Белого дома. В то же время бизнесмена не приглашают на технологический саммит в Великобритании из-за публикаций о "насильственных беспорядках на расовой почве", после чего он советует никому не ехать в эту страну.

Тогда же Маск выступает вместе с Трампом на митинге в городе, где на Трампа ранее было совершено покушение, и предупреждает, что это будет "последний выбор" для США, если Трамп не победит. Осенью Илон был занят также распространением конспирологических теорий о последствиях урагана Хелен на юго-востоке США, обвиняя правительство в препятствовании работе Starlink.

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Еще несколько событий из жизни компаний Маска осенью:

Tesla не выполняет прогнозы по поставкам автомобилей в третьем квартале;

в Бразилии снимают запрет на X после соблюдения компанией местных законов;

Маск обещает 1 миллион долларов зарегистрированным избирателям Пенсильвании. После юридических споров относительно формата розыгрыша дело доходит до суда, но инициативу не блокируют;

Tesla представляет прототип беспилотного такси, обещая начало производства через три года, однако инвесторы остаются равнодушными, и компания теряет 60 миллиардов долларов в капитализации;

Маск сотрудничает с кампанией Трампа, чтобы не допустить распространения компрометирующего досье на будущего вице-президента Джей Ди Вэнса в X.

SpaceX успешно запускает Starship и ловит ее с помощью гигантских металлических "рук" при возвращении на Землю.

В ноябре Дональд Трамп побеждает на выборах, и Маск с восторгом пишет: "В Америке снова наступило утро". Трамп объявляет, что Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят консультативный орган, который не будет входить в федеральное правительство, – "министерство эффективности правительства", что будет заниматься сокращением государственных расходов.

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После выборов Маск обещает уволить десятки тысяч федеральных служащих. Кроме того, он неожиданно участвует в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. А парламент Великобритании вызывает Маска для дачи показаний о роли X в летних беспорядках, но он отказывается.

В декабре Трамп выдвигает близкого соратника Маска, миллиардера Джареда Айзекмана, который участвовал в полетах SpaceX, на должность главы NASA.

Европейское влияние Маска

Накануне нового года Маск шумно ворвался в европейскую политическую жизнь. Технопредприниматель сделал потрясающий публичный шаг в поддержку ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), опубликовав гостевую колонку в газете Welt am Sonntag. Этот материал вызвал значительный резонанс и даже привел к увольнению редактора отдела мнений Евы Марии Когель в знак протеста.

Колонка, написана на немецком языке, вышла на сайте медиа в субботу, а в воскресенье была напечатана в главном издании медиагруппы Axel Springer, которая также владеет американским политическим порталом Politico.

В колонке Маск использовал популистскую риторику, пытаясь опровергнуть "экстремистский" имидж AfD. Бизнесмен прибегнул к аргументам, озвученным ранее в своей заметке в X, где заявил, что "только AfD может спасти Германию".

Изображение AfD как праворадикальной партии является явно ошибочным, учитывая то, что лидер партии Алиса Вайдель имеет однополого партнера из Шри-Ланки! Вам это похоже на Гитлера? Пожалуйста!

– написал Маск в колонке.

Немецкое агентство внутренней разведки с 2021 года классифицирует AfD как организацию, которая подозревается в экстремизме.

В своей колонке Маск также защищает свое право высказываться о немецкой политике, ссылаясь на "значительные инвестиции" в стране. AfD, которая выступает с жесткой антииммиграционной позицией, призывает к массовым депортациям – аналогично политике, которую планирует реализовать новоизбранный президент США Дональд Трамп. По данным MSNBC, жесткая позиция AfD по миграции даже нашла отклик у новоизбранного вице-президента США Джей Ди Вэнса.

После публикации статьи комментаторы медиагруппы Welt Group выступили с заявлениями. Главный редактор Welt, Ян Филип Бургард, и будущий издатель с 1 сентября Ульф Пошардт подчеркнули важность свободы слова и обсуждения поляризующих позиций в журналистике. В то же время Бургард в своем комментарии назвал позицию Маска "фатально ошибочной", в частности из-за желания AfD выйти из Евросоюза, возобновить сотрудничество с Россией и угождать Китаю.

Публикация Маска вызвала волну реакций в Германии, где выборы должны состояться 23 февраля после распада коалиционного правительства канцлера Олафа Шольца. AfD сейчас занимает второе место в опросах и потенциально может стать препятствием для формирования большинства как правоцентристов, так и левоцентристов. Впрочем, ведущие немецкие партии обещают избегать сотрудничества с AfD на национальном уровне.

Редактор отдела мнений Welt am Sonntag, Ева Мария Когель, объявила об увольнении сразу после публикации колонки. Она написала на X: "Я всегда с удовольствием руководила отделом мнений в Welt и Wams. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска. Вчера я подала на увольнение после его публикации".

Лидер немецкой оппозиции ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который может стать следующим канцлером, уже раскритиковал Илона Маска за колонку в поддержку ультраправой AfD, назвав это вмешательством в избирательную кампанию. Мерц отметил, что подобные действия являются беспрецедентными для западных демократий, и предположил, что аналогичная ситуация вызвала бы возмущение в США.

Кроме того, Маск раскритиковал британского премьера Кира Стармера и призвал провести новые выборы в Великобритании.

Миллиардер написал серию постов, в которых критиковал работу Стармера на посту главного государственного обвинителя, призвал освободить из тюрьмы ультраправого активиста Томми Робинсона, и заявил, что "только" партия Найджела Фараджа Reform UK может "спасти" Великобританию.

Отвечая на одно из сообщений о новом опросе, свидетельствующем о падении поддержки лейбористского правительства Стармера, Маск призвал провести повторное голосование.

Как Маск привел к расколу внутри республиканцев

В декабре между технократом Маском и радикальными сторонниками движения Дональда Трампа "Make America Great Again" (MAGA) разгорелся острый конфликт. Причиной его стало назначение избранным президентом США советником по вопросам искусственного интеллекта предпринимателя индийского происхождения Шрирама Кришнана. Это решение вызвало раскол среди сторонников Трампа, обостряя споры относительно иммиграции – ключевого вопроса его избирательной кампании.

Маск и его партнер по министерству эффективности правительства, Вивек Рамасвами, уже стали объектами критики со стороны известных американских ультраправых активистов, в частности Лоры Лумер и бывшего конгрессмена Мэтта Гетца. Лумер, которая часто выступает с антииммиграционной риторикой, назвала выбор Кришнана "глубоко тревожным" из-за его поддержки расширения виз и грин-карт для квалифицированных работников. Она заявила, что это противоречит "оригинальной программе MAGA".

Маск, который сам является иммигрантом из Южной Африки, вступил в спор, заявив на X, что ему постоянно не хватает талантливых инженеров.

Это основной ограничивающий фактор в Кремниевой долине... Выбор простой: либо Америка выиграет, либо проиграет. Если мы заставим лучшие таланты мира работать на другую сторону, Америка проиграет. Конец истории,

– добавил Маск.

Рамасвами ожидаемо поддержал Маска. В длинной заметке он отметил, что США обречены на упадок без высококвалифицированных иностранных работников, и раскритиковал американскую культуру за поощрение "посредственности". Он написал: "Культура, которая прославляет королеву выпускного бала больше, чем победителя олимпиады по математике, не создаст лучших инженеров".

Однако эти заявления вызвали возмущение среди сторонников MAGA. Лумер обвинила Маска и Рамасвами в подрыве иммиграционной политики Трампа, заявив, что они продвигают интересы "технических миллиардеров", которые стремятся получить "дешевую рабочую силу из Индии и Китая". Консервативный подкастер Брэнден Дилли также критически высказался, заявив, что "технобратья" не понимают американской культуры.

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Даже Никки Хейли, бывшая конкурентка Трампа на президентских выборах и критик, чьи родители также были иммигрантами из Индии, заметила:

У американских работников и культуры нет проблем. Достаточно посмотреть на границу, чтобы понять, сколько людей хотят жить в США. Мы должны инвестировать в американцев, а не в иностранных работников.

Спор очертил возможный будущий конфликт внутри будущей администрации Трампа, который во время своего первого срока ограничил доступ к визам H-1B, но в последней кампании проявил готовность поддержать легальную иммиграцию квалифицированных работников. "Если вы получаете степень доктора наук в США, вы должны иметь возможность остаться в этой стране", – заявил Трамп в подкасте All In в июне.

Кого поддержал Трамп – MAGA или Маска

Избранный президент США Дональд Трамп в итоге поддержал в "миграционном споре" именно Илона Маска. Трамп заявил, что полностью поддерживает программу, которая позволяет привлекать иностранных технических работников и которую критикуют некоторые его сторонники, пишет Reuters.

Это заявление прозвучало после серии сообщений Маска в социальных сетях, где он обещал "объявить войну" оппонентам программы H-1B, которая предоставляет возможность иностранцам работать в США по специальностям высокой квалификации.

Трамп, который ранее ограничивал использование этих виз во время своего первого президентского срока, в интервью The New York Post заявил, что выступает за сохранение программы:

У меня много работников с визами H-1B на моих объектах. Я всегда считал эту программу замечательной. Я пользовался ею много раз.

Интересно! Маск, натурализованный гражданин США, рожденный в Южной Африке, когда-то сам имел визу H-1B. В этом году его компания Tesla получила 724 таких визы. H-1B обычно выдается на три года, с возможностью продления или получения грин-карты.

История вокруг виз H-1B осветила разногласия между технолидерами, в частности Маском, и базой Трампа, которая пользуется другими, чем бизнесмены, точками зрения. Для технологического сектора США программа H-1B является важным инструментом привлечения талантливых специалистов, чего не понимают сторонники MAGA. Они же утверждают, что программа способствует снижению зарплат американцев.

Маск, который инвестировал около 250 миллионов долларов в кампанию Трампа, в течение последней недели года неоднократно акцентировал внимание на дефиците местных профессионалов, необходимых для успешной работы американских технокомпаний. Все более понятным становится план Маска – используя рычаги государства, которые оказались в его руках, дальше строить свой бизнес и делать все в его пользу. И теперь в этом ему будет помогать не кто-нибудь, а Дональд Трамп. И с большой вероятностью в 2025 году мир увидит еще большую концентрацию власти в руках бывшего южноафриканского иммигранта.