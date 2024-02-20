Украина выстраивает коммуникацию: как наше государство должно вести себя с Маском

По данным The Economist, Илон Маск призвал американцев повлиять на своих сенаторов, чтобы они "провалили законопроект о помощи Украине". Сейчас украинская власть пытается найти и выстроить контакт с миллиардером.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давыдюк, отметив, что с Маском пытаются работать. Однако будет ли результат – покажет время. К слову, Маск заявил, что его компании, "вероятно, сделали для подрыва России больше, чем кто-либо".

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"Насколько это будет эффективно – покажет время. Они хотят его захантить по религиозной линии и потом, чтобы он познакомил с Трампом. Посмотрим. План выглядит интересно", – сказал Давыдюк.

Стратегические цели Маска

Илон Маск, убежден политолог, играет в свою игру. Он использует как Владимира Путина, так и Дональда Трампа.

Сейчас есть тренд проседания влияния политиков. Особенно, если говорить о публичном влиянии. Купив сеть Х, которая ранее называлась Twitter, Маск получил доступ к крупнейшим медиа, а также к журналистам, политикам и дипломатам. Ведь все сидели именно там.

Сейчас он этим всем крутит, как хочет. Он может подкручивать алгоритм, он может запускать те процессы, которые ему интересны. Маск просто хочет быть даже не президентом Соединенных Штатов. Маск хочет быть "президентом всех президентов",

– отметил Давыдюк.

Политолог считает, что Маск как бизнесмен может приехать к любому президенту и премьеру, а они будут встречать его едва ли не с наибольшим уважением. А также готовы будут отдать все без всяких переговоров. Мол, миллиардер может написать в сети Х и поднять рейтинги.

"Какая цель этого? Я не думаю, что популярность и просто эго летать с сыном к президенту. Я думаю, что цель может быть – поиск ресурса для колонизации Марса. Это, если говорить с его работниками из SpaceX. Это может быть просто развитие бизнеса", – предполагает Давыдюк.

По его словам, сотрудники этой компании говорят о том, что автомобили Tesla – это топливо для SpaceX, чтобы "колонизировать новые планеты". То есть Илон Маск может иметь свои космические, стратегические цели, которые совсем не связаны с рутиной в мире. Однако при этом важно не потерять реальную связь с ситуацией.

Потому что, если Россия побеждает в Украине, изменится мировой порядок. И тогда все то, на чем Маск заработал деньги, будет перечеркнуто. И тогда уважения к нему как представителю Штатов в бизнесе в Китае или в России не будет. Нам тоже надо изменить отношение к Маску. То есть он играет в свою игру и нам надо играть в свою,

– подчеркнул Давыдюк.

Скандальные заявления Маска