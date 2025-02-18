Не имеет никаких официальных полномочий: в Белом доме заявили, что Илон Маск не работает в DOGE

Илон Маск не является администратором Департамента эффективности правительства США (DOGE) и не занимает должность в ведомстве. Ведомство осуществляет надзор за сокращением сотрудников федеральных учреждений.

Об этом указано в судебном документе Белого дома, поданном 17 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Как оказалось, что Илон Маск не возглавляет DOGE

Ранее президент Дональд Трамп публично называл Маска лидером процесса сокращения федерального персонала, когда объявлял о создании DOGE в ноябре 2024 года. С тех пор миллиардер стал лицом этой инициативы.

Однако, как указано в документе за подписью директора Административного управления Белого дома Джошуа Фишера, Маск, подобно другим старшим советникам, не имеет полномочий принимать правительственные решения.

В судебном заявлении, поданном по делу, которое штат Нью-Мексико возбудил против владельца SpaceX и других лиц, Фишер объяснил, что Маск имеет статус "специального государственного служащего" (SGE) и является "старшим советником президента Трампа".