Американский миллиардер Илон Маск обвинил президента Украины Владимира Зеленского в ложных заявлениях относительно ограничений спутниковой системы Starshield. Он утверждает, что Киев на самом деле хочет использовать коммерческую сеть Starlink для наступательных военных операций.

Об этом основатель SpaceX заявил 18 ноября в ходе интервью журналисту Эндрю Россу Соркину на саммите DealBook Summit, организованном The New York Times.

Что Маск сказал о Starlink и Starshield?

В ходе беседы Маск подчеркнул, что Starlink является гражданской системой, которую SpaceX не предназначает для управления ударными беспилотниками. Вместо этого для военных операций, по его словам, существует отдельная сеть Starshield, которая находится под контролем правительства США.



Бизнесмен заявил, что не хочет самостоятельно принимать решения, которые могут привести к гибели людей. Когда журналист уточнил, что Зеленский говорил именно об ограничениях Starshield, Маск назвал это неправдой и заявил, что украинский президент "не всегда говорит правду".



Он также утверждал, что Украина хочет получить разрешение на использование коммерческой сети Starlink для наступательных военных операций. В то же время никаких доказательств этого утверждения во время интервью Маск не привел.

Что известно об ограничениях Starlink в Украине?

Ранее украинские военные сообщали о проблемах со связью на терминалах с пакетом Starshield. В частности, они теряли соединение при движении со скоростью более 161 километра в час вблизи линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Это создавало проблемы для украинских дронов-перехватчиков, которые должны были догонять российские реактивные беспилотники.

Ранее SpaceX называла такие ограничения технической проблемой, однако не объяснила их причины.

На фоне сложившейся ситуации американские сенаторы потребовали от SpaceX сохранить и предоставить записи обо всех изменениях в работе Starlink и Starshield для Украины с 1 сентября 2026 года. Законодатели хотят выяснить, кто инициировал и согласовал ограничения, а также оценивала ли компания их влияние на украинскую противовоздушную оборону.

В то же время в интервью Маск признал, что Starlink остается основой связи украинской армии. Он заявил, что полное отключение системы привело бы к немедленному обвалу фронта.