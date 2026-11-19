Про це засновник SpaceX заявив 18 листопада під час інтерв'ю журналісту Ендрю Россу Соркіну на саміті DealBook Summit, організованому The New York Times.

Adv

популярні відео

Що Маск сказав про Starlink і Starshield?

Під час розмови Маск наголосив, що Starlink є цивільною системою, яку SpaceX не призначає для керування ударними безпілотниками. Натомість для військових операцій, за його словами, існує окрема мережа Starshield, яка перебуває під контролем уряду США.



Бізнесмен заявив, що не хоче самостійно ухвалювати рішення, які можуть призвести до загибелі людей. Коли журналіст уточнив, що Зеленський говорив саме про обмеження Starshield, Маск назвав це неправдою та заявив, що український президент "не завжди говорить правду".



Він також стверджував, що Україна хоче отримати дозвіл на використання комерційного Starlink для наступальних військових операцій. Водночас жодних доказів цього твердження під час інтерв'ю Маск не навів.

Реклама

Що відомо про обмеження Starlink в Україні?

Раніше українські військові повідомляли про проблеми зі зв'язком на терміналах із пакетом Starshield. Зокрема, вони втрачали з'єднання під час руху зі швидкістю понад 161 кілометр на годину поблизу лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Це створювало проблеми для українських дронів-перехоплювачів, які мали наздоганяти російські реактивні безпілотники.

SpaceX раніше називала такі обмеження технічною проблемою, однак не пояснила їхньої причини.

На тлі ситуації американські сенатори зажадали від SpaceX зберегти та надати записи про всі зміни в роботі Starlink і Starshield для України з 1 вересня 2026 року. Законодавці хочуть з'ясувати, хто ініціював і погодив обмеження та чи оцінювала компанія їхній вплив на українську протиповітряну оборону.

Водночас під час інтерв'ю Маск визнав, що Starlink залишається основою зв'язку української армії. Він заявив, що повне відключення системи призвело б до негайного обвалу фронту.