Маск без разрешения предоставил биографу конфиденциальную переписку с Федоровым, - FT
Источник:Financial Times
На днях в сети опубликовали отрывок из новой биографии Илона Маска, в которой опубликовали часть переписки миллиардера и Михаила Федорова. Украинский министр заявил, что совсем не знал об обнародовании их разговора.
Соответствующая переписка касалась отключение Starlink у берегов Крыма. Илон Маск делал это, чтобы помешать атакам на флот России. Он опасался ядерного удара со стороны Москвы.
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Маск не спрашивал разрешения Федорова
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что совсем не знал, что биограф Илона Маска получил доступ к их переписке. Он выглядел шокированным, когда ему показали отрывок из книги с фрагментом их разговора.
Министр заверил, что это выглядит не очень красиво, ведь он никому не говорил об этой переписке публично. Теперь же ее части были опубликованы в биографии Маска. Однако Федоров убедил, что поскольку эта переписка состоялась год назад, то ее публикация не будет иметь никаких последствий.
Я понимаю, почему он это опубликовал – потому, что я говорю ему, как он велик и что он должен спасти человечество,
– иронизировал Федоров.
Министр добавил, что миллиардер лично сообщил ему об отключении Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины.
Михаил Федоров также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения часто общался с Маском. Несмотря на все, он благодарен за предоставленные спутниковые системы и подчеркнул, что без них "была бы катастрофа".
Маск ограничивал покрытие Starlink
- В опубликованном отрывке биографии Илона Маска рассказывается, что миллиардер в прошлом году тайно наказал отключить покрытие у побережья Крыма, чтобы помешать атакам на российский флот. Он якобы опасался применения ядерного оружия.
- Украина обращалась к миллиардеру с просьбой включить Starlink на оккупированных территориях, чтобы позволить дронам достигать российских кораблей. Однако Маск отказал и заявил, что спутниковая система была создана не для таких целей.
- Илон Маск в ответ на обвинения заявил, что не давал приказ выключать Starlink – станции с самого начала не работали на оккупированных территориях. Однако он подтвердил, что поступал запрос от Украины на включение покрытия. Он отказал, поскольку тогда SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта.