Маск без разрешения предоставил биографу конфиденциальную переписку с Федоровым, - FT

На днях в сети опубликовали отрывок из новой биографии Илона Маска, в которой опубликовали часть переписки миллиардера и Михаила Федорова. Украинский министр заявил, что совсем не знал об обнародовании их разговора.

Соответствующая переписка касалась отключение Starlink у берегов Крыма. Илон Маск делал это, чтобы помешать атакам на флот России. Он опасался ядерного удара со стороны Москвы.

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Маск не спрашивал разрешения Федорова

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что совсем не знал, что биограф Илона Маска получил доступ к их переписке. Он выглядел шокированным, когда ему показали отрывок из книги с фрагментом их разговора.

Министр заверил, что это выглядит не очень красиво, ведь он никому не говорил об этой переписке публично. Теперь же ее части были опубликованы в биографии Маска. Однако Федоров убедил, что поскольку эта переписка состоялась год назад, то ее публикация не будет иметь никаких последствий.

Я понимаю, почему он это опубликовал – потому, что я говорю ему, как он велик и что он должен спасти человечество,

– иронизировал Федоров.

Министр добавил, что миллиардер лично сообщил ему об отключении Starlink вокруг линии фронта на юго-востоке Украины.

Михаил Федоров также рассказал, что в начале полномасштабного вторжения часто общался с Маском. Несмотря на все, он благодарен за предоставленные спутниковые системы и подчеркнул, что без них "была бы катастрофа".

Маск ограничивал покрытие Starlink