Как дела в Бахмуте: Илон Маск тонко потролил Медведева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев злорадствовал по поводу отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании. Илон Маск воспользовался случаем и потролил россиянина.

В своем твиттере экспрезидент России написал: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!" . Медведев ссылается на шутливое соревнование, устроенное таблоидом Daily Star.

Стоит внимания Илон Маск рассказал, будет ли его компания Tesla производить оружие, в частности дроны-камикадзе.

Маск спросил у Медведева о делах в Бахмуте

Местные могли сделать ставки на то, кто продержится дольше – сгнивающий за 35 дней салат-латук или глава правительства на своем посту. Издание также установило камеру напротив латука. Итак, салат продержался дольше британской премьер-министра, о чем и написал Медведев в своей публикации.

Лиз Трасс заявила о своей отставке 20 октября, спустя 6 дней после того, как британские букмекеры запустили видеотрансляцию, чтобы следить "за гонкой между Трасс и салатом".

Американский миллиардер Илон Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?" .

Россиянин ответил ему: "До встречи в Москве в день победы!".

Российские оккупанты обороняются на большинстве направлений. Однако есть участок фронта, где они до сих пор пытаются наступать. Это в основном Донецкое направление. Ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях сейчас самая горячая на фронте. Основные удары врага сосредоточены в районе Бахмута, в том числе у населенного пункта Иванград. Кроме того, в результате постоянных обстрелов оккупантов почти полностью разрушена Авдеевка.

Какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении

Ранее Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, он предложил "формулу мира", которая только возмутила украинцев.

Компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

В компании миллиардера отметили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Впоследствии Илон Маск заявил, что все же продолжит финансировать Starlink в Украине. Он упрекнул, что другие компании продолжают зарабатывать, а его компания будет предоставлять деньги Украине. Недавно он рассказал, сколько денег тратит его компания на спутниковый интернет для Украины.

Кстати – Илон Маск недавно высказался по поводу Starlink в Украине: видео