После Шольца взялся за Стармера: Маск критикует премьера Британии за покрывание изнасилований

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал британского премьера Кира Стармера. Кроме этого, Маск также прокомментировал снижение поддержки лейбористского правительства.

Американский миллиардер считает, что в Великобритании нужно провести новые выборы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Илона Маска.

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Что Маск говорит о Стармере

Маск написал серию постов на X, где раскритиковал работу Стармера в должности главного государственного обвинителя. Кроме этого, призвал освободить из тюрьмы ультраправого активиста Томми Робинсона и заявил, что только партия Найджела Фаража Reform UK сможет "спасти Великобританию".

Напомним, что ранее Маск назвал Шольца болваном и перекрутил имя немецкого канцлера. Американский миллиардер также прокомментировал пост о предстоящих выборах и заявил, что Шольц проиграет.

Перед тем Маск высказался о распаде "светофорной коалиции" и обозвал немецкого канцлера дураком. Шольц отреагировал на его заявление и ответил, что не считает себя обязанным комментировать деятельность технологических миллиардеров. А также добавил, что Маск не является главой государства.