"Россия дойдет до Днепра, а Одесса упадет": Маск выдал возмутительное заявление о ходе войны в Украине

Американский миллиардер Илон Маск уже неоднократно высказывал скандальные мысли относительно полномасштабной войны в Украине. На этот раз он выдал новое заявление.

Илон Маск снова сделал неоднозначное заявление. Он считает, что “это было трагической потерей жизни для Украины – атаковать большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и сильную артиллерию” без преимущества в воздухе.

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"Россия получит больше земли"

Маск считает, что "любой дурак" мог это предвидеть. Он напомнил, что год назад уже давал свою "экспертную" оценку и рекомендовал Украине закрепиться и привлечь все ресурсы для обороны. Очевидно, Маск воображает себя военным обозревателем.

Нет ни одного шанса, что Россия заберет всю Украину, поскольку местное сопротивление будет чрезвычайно сильным на Западе, но Россия точно получит больше земли, чем она имеет сегодня,

– написал он.

Он убежден, что чем дольше продлится война, тем больше территории будет завоевывать Россия, пока не дойдет до Днепра. Он также выразил убеждение, что если война продлится достаточно долго, то упадет и Одесса. Вероятно, Маск забыл, что украинцы готовы давать россиянам отпор во всех городах.

Он также "порекомендовал" начать переговоры. Однако позиция Украины остается неизменной: переговоры невозможны, пока российские солдаты не покинут территорию нашего государства и не выйдут на границы 1991 года.

Маск уже не впервые демонстрирует свою антиукраинскую позицию.

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