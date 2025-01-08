Маск на грани: биограф бизнесмена предупреждает о его стрессе и психических расстройствах

Илон Маск снова в центре внимания из-за своих скандальных публикаций, на этот раз направленных против правительства Великобритании. Биограф миллиардера, Сет Абрамсон, выразил обеспокоенность, что из-за стресса, наркотиков и личных трудностей Маск может "сойти с ума" на глазах у всего мира.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Х биографа американского миллиардера Илона Маска Сета Абрамсона. Он подозревает психические проблемы, что могут иметь серьезные последствия.

Читайте также "Девушка, вы больше не губернатор": Илон Маск высмеял Трюдо из-за заявления о Канаде

Илон Маск в центре скандала

Илон Маск, миллиардер и владелец компании SpaceX, продолжает провоцировать волну возмущения в социальных сетях. После серии скандальных публикаций относительно политики Великобритании, его биограф Сет Абрамсон выразил беспокойство относительно психического состояния Маска.

Абрамсон считает, что стресс, тяжелое употребление наркотиков и предыдущие психические расстройства могут привести к тому, что бизнесмен "сойдет с ума" на глазах у всего мира.

Недавно Маск обвинил британские власти в сокрытии масштабов насилия над детьми и в этнических преступлениях. Миллиардер даже придумал термин Rape of Britain ("Надругательство над Британией"), чтобы описать ситуацию.

Эти заявления касались скандала с этническими бандами, занимавшимися сексуальным насилием над несовершеннолетними, в частности из бедных семей. Маск также заявил, что британское правительство скрывает эти случаи, а премьер-министр Кир Стармер был "глубоко причастен" к ним.

Реакция на социальные сети и биограф Маска

Маск продолжил свою критику, призывая к освобождению британцев от "тиранического правительства". Он даже запустил опрос в Х, который поддержали 58% участников, где спрашивалось, должна ли Америка "освободить" Великобританию от правительства.

Тем временем Сет Абрамсон, биограф Маска, заявил, что такие публикации могут быть результатом ухудшающихся психических проблем,, и предупредил о возможных серьезных последствиях для всего мира.

Его владение компаниями во многих жизненно важных отраслях и то, что он является будущим президентом США, означают, что его безумие и растущая провокация насилия ставят нас всех под угрозу,

– написал биограф.

Маск в последнее время активно выступает с резкими заявлениями относительно европейских правительств, включая поддержку ультраправых в Германии. Публикации миллиардера вызвали опасения в Европе, где лидеры опасаются последствий его высказываний для отношений с будущим президентом США, Дональдом Трампом.