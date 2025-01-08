Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Х біографа американського мільярдера Ілона Маска Сета Абрамсона. Він підозрює психічні проблеми, що можуть мати серйозні наслідки.

Читайте також "Дівчино, ви більше не губернатор": Ілон Маск висміяв Трюдо через заяву про Канаду

Ілон Маск у центрі скандалу

Ілон Маск, мільярдер і власник компанії SpaceX, продовжує провокувати хвилю обурення у соціальних мережах. Після серії скандальних публікацій щодо політики Великої Британії, його біограф Сет Абрамсон висловив занепокоєння щодо психічного стану Маска.

Абрамсон вважає, що стрес, важке вживання наркотиків та попередні психічні розлади можуть призвести до того, що бізнесмен "з'їде з глузду" на очах у всього світу.

Нещодавно Маск звинуватив британську владу в приховуванні масштабів насильства над дітьми і в етнічних злочинах. Мільярдер навіть вигадав термін Rape of Britain ("Наруга над Британією"), щоб описати ситуацію.

Ці заяви стосувалися скандалу з етнічними бандами, що займалися сексуальним насильством над неповнолітніми, зокрема з бідних сімей. Маск також заявив, що британський уряд приховує ці випадки, а прем'єр-міністр Кір Стармер був "глибоко причетний" до них.

Реакція на соціальні мережі та біограф Маска

Маск продовжив свою критику, закликаючи до звільнення британців від "тиранічного уряду". Він навіть запустив опитування в Х, яке підтримали 58% учасників, де запитувалося, чи має Америка "звільнити" Великобританію від уряду.

Тим часом Сет Абрамсон, біограф Маска, заявив, що такі публікації можуть бути результатом психічних проблем, що погіршуються, і попередив про можливі серйозні наслідки для всього світу.

Його володіння компаніями в багатьох життєво важливих галузях і те, що він є майбутнім президентом США, означають, що його божевілля та зростаюча провокація насильства ставлять нас усіх під загрозу,

– написав біограф.

Маск останнім часом активно виступає з різкими заявами щодо європейських урядів, включаючи підтримку ультраправих в Німеччині. Публікації мільярдера викликали побоювання у Європі, де лідери побоюються наслідків його висловлювань для відносин із майбутнім президентом США, Дональдом Трампом.