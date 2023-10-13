Могли ли россияне "купить" Илона Маска: политолог объяснил причину скандальных заявлений

Илон Маск уже долгое время вызывает много осуждения у общества. Часто он попадает в скандалы из-за бестолковых высказываний о войне в Украине и нашем военно-политическом руководстве.

Маск постоянно спекулирует на теме войны России против Украины, поэтому закрадываются подозрения в его сотрудничестве с россиянами. Однако политолог и управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов так не считает. Он рассказал 24 Каналу свое видение действий Маска.

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В чем причина возмутительных заявлений Маска

Последним скандалом, в который попал Маск, был связан с циничным мемом о Владимире Зеленском в соцсети Х. "Шутка" заключалась в том, что президент Украины якобы не может удержаться от просьб о помощи партнеров в борьбе с Россией.

Не думаю, что Маска могли "купить". В то же время, я не считаю, что это желание ловить "хайп". Наиболее бурно реагируют на это в украинском обществе, хотя его твит был рассчитан на американскую публику, на избирателей республиканцев,

– отметил Руслан Рохов.

Создается впечатление, будто республиканцы-трамписты пытаются использовать информационное пространство, которое формирует своей пропагандой Россия.

"Это выглядит как использование возможности для того, чтобы победить на выборах, а не умышленная работа на интересы России. Просто они совпали в контексте избирательной гонки. Поэтому я бы не говорил, что Маск взял за что-то деньги". Маск подыгрывает Трампу", – заметил политолог.

Руслан Рохов о мотивации Илона Маска: смотрите видео

В частности, напомним, что для разработок Илона Маска выделяли немалые дотации из госбюджета США. Сейчас такой роскоши у Маска нет. Вероятно, миллиардер ждет, пока ему снова что-нибудь перепадет из бюджета. Возможно, это согласно каденции Дональда Трампа.

"Говоря о бизнесмене Трампе и бизнесмене Маске – ими двигает рациональный интерес. Не думаю, что он (Маск – 24 Канал) делал бы какие-то эмоциональные твиты с желанием быть в центре внимания, ведь, как известно, деньги любят тишину", – подытожил Рохов.

Скандал через твит Маска: что известно