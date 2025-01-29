Американского миллиардера Илона Маска номинировали на Нобелевскую премию за защиту свободы слова и прав человека. Стоит отметить, что сейчас Маск возглавляет Департамент эффективности правительства США.

Член Европейского парламента Бранко Гримс поблагодарил всех соавторов и людей, которые помогли в этом проекте и решили номинировать Маска на Нобелевскую премию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Гримса.

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Почему Маска решили номинировать на Нобелевскую премию

На своей странице в фейсбуке Гримс объяснил, за что американского миллиардера Илона Маска решили номинировать на Нобелевскую премию.

Сегодня было успешно подано ходатайство о присуждении Илону Маску Нобелевской премии мира 2025 года за его последовательную приверженность фундаментальному праву человека на свободу публичного выражения взглядов, а следовательно, и мира,

– говорит Бранко Гримс.

Отметим, что Илон Маск стал одним из руководителей Департамента эффективности правительства США. 20 января он произнес первую речь на новой должности и завершил ее весьма странным жестом.

Кроме этого, Маск назвал инаугурацию Трампа "исторической победой" и поделился своим видением будущего, вспомнив об освоении Марса и установлении там флага Соединенных Штатов.