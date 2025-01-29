Член Європейського парламенту Бранко Грімс подякував всім співавторам та людям, які допомогли в цьому проєкті та вирішили номінувати Маска на Нобелівську премію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Грімса.

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Чому Маска вирішили номінувати на Нобелівську премію

На своїй сторінці у фейсбуці Грімс пояснив, за що американського мільярдера Ілона Маска вирішили номінувати на Нобелівську премію.

Сьогодні було успішно подано клопотання про присудження Ілону Маску Нобелівської премії миру 2025 року за його послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу публічного вираження поглядів, а отже, і миру,

– каже Бранко Грімс.

Зазначимо, що Ілон Маск став одним із керівників Департаменту ефективності уряду США. 20 січня він виголосив першу промову на новій посаді та завершив її вельми дивним жестом.

Окрім цього, Маск назвав інавгурацію Трампа "історичною перемогою" та поділився своїм баченням майбутнього, згадавши про освоєння Марса та встановлення там прапора Сполучених Штатів.