Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник отметил, что когда было нужно, основатель SpaceX сделал необходимые шаги.
Читайте также "Я не создавал то, что может вызвать ядерную войну": Маск отдал контроль над Starlink Пентагона
"Внес самый большой вклад в победу"
Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда требовалось, он сделал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск сделал наибольший вклад в будущую победу Украины,
– подчеркнул Федоров.
Также добавил, что неизвестно, что было бы без спутниковой связи. Федоров запропонував уявити, що зараз взагалі немає зв'язку.
"У військових немає мережі 4G та 3G. Радиосвязь в рации перехватывается россиянами быстро. Так мы бы и жили, если бы не Маск", – отметил вице-премьер.
Министр отметил, что Starlink не так-то просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше.
Смотрите также "Так много смертей за такой мизер": Маск выдал циничное заявление о контрнаступлении Украины
Действительно ли Маск сорвал атаку на российский флот
- Ранее в СМИ распространили информацию, что Маск мог помешать украинской атаке на Черноморский флот. В частности, якобы тайно наказал отключить Starlink над Крымом.
- В ГУР отреагировали на слухи. Вадим Скибицкий отметил, что эту информацию нужно проверить несколько раз. В то же время представитель ГУР добавил, что из Starlink у украинских военных действительно было несколько проблем. Однако они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.
- Сам миллиардер заявил, что не давал задача своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink у побережья временно оккупированного полуострова. Маск утверждает, что она там не работала.
- Расследование по инциденту также требовал провести Сенат США.
- Кстати, Илон Маск отдал контроль над Starlink Пентагону.