Об этом заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Чиновник отметил, что когда было нужно, основатель SpaceX сделал необходимые шаги.

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"Внес самый большой вклад в победу"

Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда требовалось, он сделал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск сделал наибольший вклад в будущую победу Украины,

– подчеркнул Федоров.

Также добавил, что неизвестно, что было бы без спутниковой связи. Федоров запропонував уявити, що зараз взагалі немає зв'язку.

"У військових немає мережі 4G та 3G. Радиосвязь в рации перехватывается россиянами быстро. Так мы бы и жили, если бы не Маск", – отметил вице-премьер.

Министр отметил, что Starlink не так-то просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше.

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