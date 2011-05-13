Маск строит собственный космический город Starbase: для чего, кто там будет жить и как будет выглядеть

В начале мая 2025 года стартовая площадка SpaceX в южном Техасе официально получила статус города с космическим названием – Starbase. Жители территории, которая окружает базу запуска SpaceX вблизи пляжа Бока-Чика, большинством голосов поддержали образование новой административной единицы, пишет AP.

По подсчетам окружного избирательного отдела округа Кэмерон, 212 жителей проголосовали за, только шестеро – против" Большинство избирателей – это сотрудники SpaceX, которые проживают в этом технопоселении.

"Теперь это настоящий город!" – написал Илон Маск в своей заметке на X. 24 Канал рассказывает, что известно о Старбейс и других корпоративных городах.

Что такое Starbase и почему против него протестуют

Starbase, или "Звездная база", – это флагманская площадка SpaceX, которая выполняет контракты для NASA и Пентагона. Именно отсюда компания планирует отправить людей на Луну, а в будущем – и на Марс.

Маск впервые заговорил о создании Starbase еще в 2021 году. С тех пор компания не скрывала намерений трансформировать район в собственный автономный город, который будет иметь инфраструктуру, подконтрольную корпорации.



Бюст Илона Маска в Старбейс / Фото AP Photo, Eric Gay, File

Мы нуждаемся в возможности развивать Starbase как полноценное сообщество,

– говорилось в письме генерального менеджера Starbase Кэтрин Людерс к местным властям, датированном 2024 годом.

Компания уже сейчас управляет дорогами, коммунальными услугами, а также, по словам Людерс, обеспечивает образование и медицинское обслуживание для жителей территории.

Несмотря на поддержку местных политиков, новый статус вызвал волну критики – особенно из-за опасений, что Маск получит еще больший контроль над регионом, в частности над доступом к общественному пляжу Бока-Чика и одноименному государственному парку. Эти территории часто закрываются во время запусков, тестов двигателей или транспортировки оборудования.

Законодатели Техаса рассматривают сопутствующие инициативы, которые могли бы передать полномочия по закрытию пляжа не округу, а новообразованному городскому совету Starbase. Один из законопроектов предусматривает даже уголовную ответственность – до 180 дней заключения – за нарушение приказа об эвакуации пляжа.

В день голосования, несмотря на жару, на побережье собрались десятки протестующих. Организовала акцию экологическая сеть Южного Техаса за экологическую справедливость.

Одна из участниц, Жозетт Инохоса, привела с собой маленькую дочь, которая строила песочные замки. Женщина говорит, что ее семья отдыхает здесь поколениями.



Протест в Бока-Чика / Фото AP Photo, Valerie Gonzalez

Иногда пляж закрыт, иногда нас просто не пускают. Это не нормально,

– говорит местная жительница.

Еще один голос протеста – Кристофер Басалду, представитель коренного народа Карризо/Комекрудо, который издавна живет на землях, где Рио-Гранде впадает в Мексиканский залив. "Это не просто важно, это – святое", – говорит он об этих землях.

Несмотря на символический статус новообразованного города, Starbase занимает скромную площадь – всего 3,9 квадратных километра. Ее пересекают несколько дорог, на обочинах стоят трейлеры и дома середины XX века. Но даже в таких масштабах видно амбиции Маска – создать собственный город, построенный вокруг космоса, технологий и корпоративного контроля. А в Старбейс можно увидеть результат культа личности Маска – его бронзовый бюст.

За что критикуют Илона Маска: DOGE, Tesla и SpaceX

Несмотря на технологические достижения и амбициозные проекты, Илон Маск сталкивается со все большей критикой в США. Его участие в государственном управлении, политическая активность и корпоративные практики вызывают беспокойство среди законодателей, активистов и общественности. Не стоит забывать и о высказываниях Маска против Украины и манипуляциях со Starlink.

Прежде всего, назначение Дональдом Трампом Маска во главе "Департамента эффективности правительства" (DOGE) привело к беспокойству среди американцев относительно потенциального конфликта интересов, поскольку SpaceX – крупный правительственный подрядчик. Законодатели также выразили опасения, что его влияние в DOGE может принести пользу его компаниям, особенно SpaceX, у которой есть контракты с Пентагоном и NASA.

Кроме того, агрессивные меры DOGE по сокращению расходов, включая увольнение работников и закрытие офисов, вызвали протесты и юридические вызовы.

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Отдельной темой стало влияние репутации Маска на Tesla, которая уже испытывает трудности на ключевых рынках. В апреле 2025 года продажи электромобилей, произведенных в Китае, снизились на 6% по сравнению с предыдущим годом, что стало седьмым подряд месяцем падения. В Европе продажи упали на 71% в Германии, 45% в Норвегии и 44% во Франции и Испании. Кроме того, в 2025 году в США и Европе состоялись многочисленные протесты под лозунгом TeslaTakeover против деятельности Маска в DOGE и его влияния на правительство. Некоторые владельцы Tesla, в частности звезды, продали свои автомобили в знак протеста, а политики призвали к расследованию его действий.

SpaceX также столкнулась с критикой после многолетней давности увольнения восьми работников, которые открыто критиковали Маска. Это не считая критику SpaceX за ограничение доступа к спутниковому интернету в зонах боевых действий, что влияло на военные операции Украины.

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Корпоративные города в США: в чем проблема модели "компания-город"

Несмотря на весь негатив, который аккумулирует Илон Маск в последнее время, корпоративные города – все же не его личная прихоть. В США растет тенденция к созданию новых городов, инициированных крупными корпорациями. Эти проекты, которые объединяют жилье, инфраструктуру и рабочие места, становятся символом капитализма нового времени.

Кроме Старбейс, у Маск еще есть план создания города Снейлбрук (Snailbrook) вблизи Остина в Техасе для работников своих компаний, включая Tesla и Boring Co. Проект предусматривает строительство жилья по доступным ценам, однако детали о нем остаются ограниченными.



Проект городка Google / Визуализация Google

Не отстают и Google с Meta, но не всегда успешно. В частности, у Google был план проекта Норт-Бейшор в Маунтин-Вью, Калифорния, который включает 7 000 жилых сооружений, офисы и общественные пространства. Meta же строила Уиллоу-Вилледж в Менло-Парке с 1 700 жилыми домами и коммерческой инфраструктурой.

Интересно! В апреле 2024 года Google без особой огласки отменила масштабный офисный проект Google Landings в районе Норт-Бейшор города Маунтин-Вью, Калифорния. Этот проект предусматривал строительство 800 000 квадратных футов офисных помещений на площади 41 акр, включая пять пятиэтажных зданий и четырехэтажный паркинг, соединенный пешеходным мостом через ручей Перманенте. Компания также обещала более 44 миллионов долларов на развитие инфраструктуры и экологические инициативы, в частности восстановление ручья.



Однако в декабре 2023 года Google обратилась к городским властям с просьбой о прекращении проекта, ссылаясь на необходимость адаптации своих инвестиций в недвижимость к изменениям в потребностях персонала и бизнеса. Это решение оставило строительную площадку недостроенной и поставило под сомнение реализацию обещанных общественных выгод, часть из которых уже была потрачена или запланирована на инфраструктурные проекты. В частности, два крупных взноса на общую сумму 20,8 миллиона долларов, предназначенные для модернизации ручья Перманенте и проекта по нейтральному водопотреблению, были отменены. Другие средства, около 23,8 миллиона долларов, были переданы городу наличными до получения строительного разрешения.



Отмена планов отражает более широкую тенденцию в политике Google по оптимизации своего портфеля недвижимости на фоне экономического замедления и перехода к гибридной модели работы. В апреле 2024 года компания также приостановила строительство своего 80-акрового кампуса Downtown West в Сан-Хосе, который должен был включать 7,3 миллиона квадратных футов офисных помещений, тысячи жилых единиц и 15 акров парков. Эти проекты были частью более широкой сделки с девелопером Lendlease на сумму 15 миллиардов долларов, которая охватывала также проекты в Саннивейле и других частях Маунтин-Вью. В ноябре 2023 года это соглашение было расторгнуто по соглашению сторон из-за изменения рыночных условий.



Планы пришлось оптимизировать и Meta. В декабре 2024 года компания Snowflake, которая специализируется на облачных вычислениях, заключила соглашение о субаренде большого офисного кампуса в Менло-Парке, Калифорния, общей площадью 773 000 квадратных футов, который ранее принадлежал Meta. Этот кампус, расположенный на улицах Constitution Drive и Independence Drive, состоит из четырех зданий и имеет современные удобства, включая спортзал, кафе и паркинг.



Snowflake планирует перевести сюда своих работников из меньших офисов в Сан-Матео, подчеркивая свою приверженность к региону залива Сан-Франциско как к центру технологических инноваций. Хотя компания официально переместила свою штаб-квартиру в Бозмен, штат Монтана, в 2021 году, она продолжает расширять свое присутствие в Калифорнии, где сосредоточена значительная часть ее рабочей силы.

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Среди других интересностей – во Флориде работают над проектом Babcock Ranch. Это город, полностью обеспеченный солнечной энергией. Проект предусматривает строительство 19 000 жилых домов и создание 20 000 рабочих мест. Его строительство началось в 2015 году, а первые жители переехали сюда в 2018-м. Город создан девелоперской компанией Kitson & Partners, которую возглавляет бывший игрок НФЛ Сид Китсон, с амбициозной целью – доказать, что устойчивость, технологии и урбанистика могут сосуществовать в гармонии.

Babcock Ranch питается исключительно от солнечной электростанции мощностью более 150 мегаватт, построенной в партнерстве с Florida Power & Light. В пределах города действует энергосистема с накопителями, способная обеспечить стабильное снабжение даже в пасмурную погоду. Территория города спроектирована таким образом, чтобы 90% пространства сохранялись в виде природных зон, лесов, водно-болотных угодий и сельскохозяйственных угодий. Рядом расположен природный заповедник Babcock Preserve.

Город рассчитан на более 50 тысяч жителей и предусматривает инфраструктуру с жильем, школами, больницей, магазинами, общественными пространствами и офисами. Его улицы спроектированы для велосипедного и пешеходного движения, а общественный транспорт предусматривает автономные автобусы. Системы освещения, орошения и управления дорожным движением автоматизированы и работают на основе сенсоров и алгоритмов искусственного интеллекта.

Интересно! Исторически компании создавали города для своих работников, например Герши в Пенсильвании или Стейнвей в Нью-Йорке. Эти города обеспечивали жилье и инфраструктуру, но также вызвали вопрос о контроле компаний над жизнью жителей.

Современные корпоративные города в США отражают новую волну урбанистического развития, где частные компании берут на себя роль градостроителей. Впрочем, эти планы им приходится корректировать.

Такие проекты сочетают инфраструктуру, рабочие места и жилье в одной экосистеме под контролем корпораций – часто с собственными правилами, сервисами и ограниченным доступом для посторонних. Несмотря на обещания инноваций и развития, они вызывают споры относительно прозрачности управления, прав местных жителей и долгосрочного влияния на общины и окружающую среду. Возникает вопрос: станут ли эти города моделью будущего или очередной формой корпоративной изоляции и культа личности в стиле технократии.