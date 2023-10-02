Маск пробил дно позорным мемом о Зеленском: в сети "разносят" миллиардера

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал мем о президенте Украины Владимире Зеленском. В сообщении он высмеивает тот факт, что Украина нуждается в финансовой помощи в борьбе с российской агрессией.

Свой позорный мем Маск распространил в соцсети X (бывший твиттер). Вероятно, публикация связана с тем, что вчера в США приняли временный бюджет, не предусматривающий помощи Украине.

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"Когда прошло 5 минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи", — так Маск подписал известный мем, но с лицом украинского президента.

Реакция сети

Мнения пользователей сети разделились: были те, кто поддержал позицию Маска о том, что США выделяют Украине много денег, но многие раскритиковали бизнесмена за цинизм.

В комментариях под сообщением пишут, что негатив Маска направлен на Зеленского потому, что он "стоит против Путина, чего бы никогда не смог Илон Маск". Многие не оценили "юмора" Маска и призвали мир продолжать поддерживать Украину в ее борьбе.

Немного реакций на непутевый мем Маска:

"Илон, ты написал этот мем во время дружеского разговора с Путиным по телефону?", – спросили пользователи Маска.

"Итак, ты купил социальную сеть, чтобы издеваться над людьми, которые умирают из-за любви к свободе. Визионер", – написал стендап-комик Антон Тимошенко.

"Когда ты поддерживаешь военные преступления, преступления против человечества и геноцид", – заметил Сергей Стерненко.

Больше комментариев под публикацией Маска:

Маск любит "зашквариться"

Недавно сеть разозлил тот факт, что в прошлом году Илон Маск помешал украинской атаке на российский военно-морской флот, тайно отключив Starlink у побережья Крыма. Маск отверг эти обвинения.

А в прошлом году бизнесмен попал в скандал, предложив пользователям Twitter проголосовать за его вариант "мирного плана" по Украине, предусматривавший проведение референдумов на оккупированных территориях, передачу Крыма России, а также нейтральный статус Украины.