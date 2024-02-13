"Россия не может проиграть в войне": Маск выступил против финансовой помощи Украине

Илон Маск выдал очередное заявление относительно войны в Украине. На этот раз он заявил, что Путин "не может проиграть войну с Украиной".

В последнее время Маск начал откровенно призывает приостановить военную и финансовую поддержку Украине. По его мнению, "затягивание войны идет не на пользу".

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Скандальные заявления Маска

Американский миллиардер Илон Маск 12 февраля пообщался с сенаторами-республиканцами, которые выступают против законопроекта о помощи Украине. Дискуссия была публичной и проходила через платформу X Spaces.

Во время разговора Илон Маск согласился с республиканцем Джонсоном, который сказал, что те, кто ожидает победы Украины, "живут в фантастическом мире". Миллиардер заявил, что проигрыш Путина в войне невозможен.

В то же время во время беседы неоднократно звучали призывы к блокированию законопроекта о 60 миллиардах для Украины. В частности, Маск призвал американцев повлиять на своих сенаторов, чтобы те не голосовали за помощь нашему государству.

Эти расходы не помогают Украине. Затягивание войны Украине не на пользу,

– убеждал миллиардер.

Кроме этого, Маск убеждал, что на Путина давят изнутри и он должен был "довести борьбу до конца". По его мнению, если бы российский президент отступил, то его убили бы.

В то же время Маск пожаловался сенаторам, что его иногда обвиняют в том, что он апологет Путина – по его мнению, это абсурд. Он сказал, что его компании, "вероятно, сделали для подрыва России больше, чем кто-либо".

Последний скандал с Маском