После выборов президента США Маск поселился в резиденции Трампа, – NYT

Американский миллиардер Илон Маск арендовал коттедж в имении Дональда Трампа. Это позволяет ему находиться в непосредственной близости к избранному президенту США и его внутреннему кругу.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Один из источников издания рассказал, что коттедж, который арендует миллиардер, ранее использовался друзьями и соратниками Трампа.

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Куда переехал Маск после выборов президента США

Согласно информации издания, после президентских выборов 5 ноября Маск поселился в одном из коттеджей, которые сдаются в аренду на территории имения Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

По словам одного из источников, коттедж расположен в нескольких десятках метров от главного здания резиденции. Другой источник сообщил, что ранее в этом коттедже проживали друзья и соратники Трампа.

Пребывание непосредственно на территории (резиденции – 24 Канал) помогло обеспечить господину Маску легкий доступ к Трампу,

– отметили в издании.

Кроме того, миллиардера можно было часто заметить на рабочих ужинах избранного президента.