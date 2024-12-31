Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Одне із джерел видання розповіло, що котедж, який орендує мільярдер, раніше використовувався друзями та соратниками Трампа.

Дивіться також Маск назвав Шольца бовдуром та перекрутив ім'я німецького канцлера

Куди переїхав Маск після виборів президента США

Згідно з інформацією видання, після президентських виборів 5 листопада Ілон Маск оселився в одному з котеджів, які здаються в оренду на території маєтку Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді.

За словами одного з джерел, котедж розташований за кілька десятків метрів від головного будинку резиденції. Інше джерело повідомило, що раніше в цьому котеджі проживали друзі та соратники Трампа.

Перебування безпосередньо на території (резиденції – 24 Канал) допомогло забезпечити пану Маску легкий доступ до Трампа,

– зазначили у виданні.

Крім того, мільярдера можна було часто помітити на робочих вечерях обраного президента.