Им наплевать, – Цимбалюк о реакции россиян на новые провокации Кремля

Международная политика и новые провокации Кремля полностью поддерживаются российским обществом. Об этом говорят опросы.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, даже сейчас Владимира Путина поддерживают 66% россиян согласно данным Levada-Center, которому можно доверять.

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Цимбалюк считает, что вообще является большой ошибкой апеллировать к социуму России. Мол, украинцев обманывают, говоря, что есть общество. "Им наплевать на это", – предположил он.

Россия напала на Украину, но требует гарантии безопасности от НАТО для себя. Где логика? Нет, но в русском сознании так оно и есть. Им страшно, они боятся этого. Роман Цимбалюк Журналист

По наблюдениям журналиста, когда в России продолжался референдум по изменениям в Конституцию, то на участке пенсионер, которому было 80 лет, полностью поддерживал политику Кремля. "Он ответил: "Конечно, чтобы Путин защитил нас от НАТО". Это же не шутка", – подчеркнул Цимбалюк.

Интервью Цимбалюка в эфире 24 канала: смотрите видео

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