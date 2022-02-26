Им остались сутки-двое: РФ хотела сделать Украине психологический коллапс, но сама в него упала

Советник главы ОП Алексей Арестович заявляет, что России осталось сутки-двое войны в Украине. По его словам РФ хотела сделать нам психологический коллапс, но сама в него упала.

Арестович заявил, что сейчас наступает психологический слом.

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Советник главы ОП напомнил россиянам пословицу – "Не рой другому яму, потому что сам в нее упадешь".

Россия хотела сделать Украине психологический коллапс. А когда он не получился, то они сами в него упали. Я думаю, что им осталось может одна-двое суток,

– заявил Арестович.

По его словам, российские военнослужащие массово сдаются в плен, попадают даже старшие офицеры. В частности, командир танкового батальона захвачен в плен.

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