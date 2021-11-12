Имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне, – Кузин о ситуации с COVID-19

12 ноября 2021 , 21:06
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НВ

Ослабить карантин в Украине могут после спада заболеваемости. А это, по словам главного санитарного врача, зависит напрямую от каждого украинца.

В Министерстве здравоохранения надеются, что на Новый год Украина уже не будет в красной зоне. Однако на это будет влиять сразу несколько факторов.

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Скорость выхода области из красной зоны зависит от каждого гражданина: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации и тому подобное. При условии соблюдения всех требований надеемся, что имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне,
– сказал Игорь Кузин.

Заметим, адаптивный карантин будет действовать в Украине до конца 2021 году. Сейчас 18 регионов находятся в красной зоне:

  • Киев,
  • Херсонская область,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская области.

Главное о карантине в Украине

  • 8 ноября Минздрав расширил перечень профессий, работники которых обязательно должны вакцинироваться. Если сотрудники не сделают прививки до 8 декабря, то их уволят с работы.
  • По состоянию на 12 ноября, медики сделали более 20 миллионов прививок. Заметим, что темпы вакцинации ускорились после установления ограничений для непривитых.
  • Из-за ухудшения ситуации в Украине, Евросоюз внес нашу страну в "красный список". Однако 15 стран решили не закрывать свои границы для украинцев. Среди них есть Франция, Испания, Латвия и Греция.
Обратите внимание! За сутки 11 ноября COVID-19 подхватили 24 058 украинцев. Больше всего новых больных обнаружили в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве. В то же время меньше всего – в Кировоградской области.
Автор: Софія Мінджоса