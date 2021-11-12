Имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне, – Кузин о ситуации с COVID-19
Источник:НВ
Ослабить карантин в Украине могут после спада заболеваемости. А это, по словам главного санитарного врача, зависит напрямую от каждого украинца.
В Министерстве здравоохранения надеются, что на Новый год Украина уже не будет в красной зоне. Однако на это будет влиять сразу несколько факторов.
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Скорость выхода области из красной зоны зависит от каждого гражданина: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации и тому подобное. При условии соблюдения всех требований надеемся, что имеем шансы этот Новый год провести не в красной зоне,
– сказал Игорь Кузин.
Заметим, адаптивный карантин будет действовать в Украине до конца 2021 году. Сейчас 18 регионов находятся в красной зоне:
- Киев,
- Херсонская область,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская области.
Главное о карантине в Украине
- 8 ноября Минздрав расширил перечень профессий, работники которых обязательно должны вакцинироваться. Если сотрудники не сделают прививки до 8 декабря, то их уволят с работы.
- По состоянию на 12 ноября, медики сделали более 20 миллионов прививок. Заметим, что темпы вакцинации ускорились после установления ограничений для непривитых.
- Из-за ухудшения ситуации в Украине, Евросоюз внес нашу страну в "красный список". Однако 15 стран решили не закрывать свои границы для украинцев. Среди них есть Франция, Испания, Латвия и Греция.