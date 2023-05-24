Могут ли военкоматы насильно задерживать мужчин: что делать в таких случаях
Источник:"Фокус"
В Украине идет проведение мобилизации и выдача повесток. Их могут вручить военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.
Бывают случаи, когда сотрудники военкоматов силой задерживают мужчин. Законно ли это – рассказали юристы.
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Имеют ли право представители военкоматов задерживать военнообязанных
Так, работники ТЦК и СП не имеют права отбирать у мужчин документы, угрожать, заставлять подписывать документы или держать без согласия.
Юрист Дмитрий Винницкий заявил, что если мужчину незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то это характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека.
Адвокат Александр Камша отметил, что такие действия работников ТЦК военкоматов могут быть обжалованы в суде. Лица, вручающие повестки, имеют право только на это, а не на какие-либо другие действия.
Необходимо иметь в виду, что совершение других действий не предусмотрено законодательством, поэтому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке,
– сказал адвокат.
Что делать, если силой удерживают в военкомате
Прежде всего нужно, вызвать адвоката и Нацполицию. К тому же можно сообщить об уголовном правонарушении – незаконном задержании, поводе, домашнем аресте или содержании под стражей.
Адвокат Андрей Шабельников рассказал, что полиция должна предотвратить это. Однако задействовать суд на данном этапе невозможно, поскольку оперативный судебный контроль и обеспечение прав человека предусмотрены только при задержании в рамках уголовного производства.
Кстати, если военнообязанному нанесены телесные повреждения – тогда нужно обратиться в полицию, а перед этим зафиксировать побои в больнице.
"Обратиться в суд можно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред", – добавил Шабельников.
Кто может вручать повестку
- уполномоченные представители ТЦК;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов – в случае получения распоряжения ТЦК;
- руководители (председатели) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций – также при наличии соответствующего распоряжения. К ним могут относиться и учебные заведения.