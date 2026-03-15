Имею 100% доказательства, что Иран применял переданные Россией "Шахеды" против баз США, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия поставляет Ирану ударные беспилотники типа "Шахед". По словам президента Украины, эти дроны Тегеран активно применяет для атак на Ближнем Востоке.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту CNN Фариду Закарии.

Читайте также Персидский залив в очереди за дронами: как Украина продает опыт уничтожения "Шахедов" и получит ли за это Patriot

Как Россия помогает Ирану?

Владимир Зеленский рассказал, что россияне наладили производство ударных дронов по иранским лицензиям. После чего, по его словам, они начали передавать эти беспилотники Ирану.

У меня есть 100% факты, что иранский режим применял их против американских баз и против ближневосточных соседей Ирана,

– подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что с Украиной поделились разведданными, которые подтверждают, что некоторые детали в иранских дронах являются российскими.

Кроме этого, Россия передает Ирану разведданные и даже нашла "оправдание" своим действиям.

Моя разведка сообщила мне, что россияне делятся разведданными с иранским режимом, помогают им... Также моя разведка сообщила мне, что они говорят: "Если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это означает, что Россия может помогать иранскому режиму. Такова их точка зрения на это,

– объяснил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский также заявлял, что Кремлю выгодна эскалация на Ближнем Востоке, ведь доходы от продажи российской нефти резко выросли. По данным украинского лидера, сейчас они составляют около 150 миллионов долларов в день.

Почему США не реагируют?