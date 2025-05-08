Имел хороший разговор с Трампом, – Зеленский сказал, что обсудил с президентом США по телефону

Владимир Зеленский и Дональд Трампа вечером 8 мая имели телефонный разговор. Украинский лидер раскрыл детали, о чем переговаривался с главой Белого дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о разговоре с Трампом

Владимир Зеленский рассказал, что он вместе с Дональдом Трампом обменялся поздравлениями наших народов с днем победы в Европе – победы над нацизмом.

Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве – по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества,

– сказал президент.

По словам украинского лидера, он также обсудил с Трампом необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны.

"Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России на согласие с этим предложением", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готова к переговорам в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты,

– сказал украинский президент.

Зеленский рассказал о разговоре еще в вечернем обращении

В традиционном вечернем обращении 8 мая Владимир Зеленский отметил, что имел теплый и конструктивный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

"Мы говорили с Президентом о совместных действиях: о поддержке Соединенных Штатов Америки, которая так нужна, о давлении на Россию – давление ради мира", – сказал Зеленский.

Кроме того, президенты обсудили дипломатическую работу и то, как приблизить реальное и длительное прекращение огня – минимум на 30 дней.

Это то, что может дать много шансов для дипломатии. Украина готова к полному прекращению огня прямо сегодня, прямо с этой минуты – на 30 дней тишины. Только по-настоящему. Чтобы не было ударов ракет, дронов и чтобы не было этих сотен штурмов на фронте,

– подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что наше государство не впервые предлагает России тридцать дней перемирия, которые могут стать началом лет мира.

"Именно прекращение огня, длительное и надежное, будет реальным показателем движения к миру. Америка может с этим помочь. Мир нуждается в Америке, так же как и 80 лет назад", – подчеркнул глава государства, вспомнив о Второй мировой войне.

Президент также отметил, что вместе с Трампом отметил, насколько важно, чтобы отношения Украины и США в течение десятилетий укрепляли наши страны. В том числе и с помощью соглашения о полезных ископаемых.

И это будет. Я поручил команде оперативно работать над созданием совместного украинско-американского фонда инвестиций – инвестиций в наше восстановление,

– подчеркнул глава государства.

Напоследок Владимир Зеленский отметил, что согласовал с президентом Трампом следующие контакты. Однако в каком формате президент не уточнил.