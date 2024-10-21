Украине удалось создать буферную зону на территории России, – Зеленский о Курской операции

Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ по ситуации на направлениях боевых действий. Отдельно обсудили Курскую операцию.

По словам президента, именно благодаря этой операции удалось освободить существенное количество наших людей. Об этом он отметил в своем телеграмм-канале.

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Благодаря операции на Курщине удалось освободить существенное количество украинцев

Владимир Зеленский в понедельник, 21 октября, рассказал, что провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, Главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

"Прежде всего – фронт. Наши военные задачи и шаги на ближайшую перспективу и все, что нужно для эффективности действий наших воинов на передовой: вооружение, военная техника, обеспечение, комплектование бригад", – говорится в сообщении.

Президент Украины отметил, что заслушал подробный доклад Главкома по ситуации на всех направлениях ведения боевых действий и отражения атак врага. Отдельно обсудили Курскую операцию. По словам гаранта, "сохраняем позиции и не позволяем врагу расширять войну на нашей земле".

Украинский лидер подчеркнул, что вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Зеленский поблагодарил украинских защитников за храбрость.

И особый упор – пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей,

– указал президент.

Он также добавил, что по итогам сегодняшнего совещания обновили задачи для соответствующих переговоров с партнерами по оборонной поддержке Украины.