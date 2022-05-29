Именную ручку Байдена продали на аукционе за 600 тысяч гривен: на какие батальоны они пойдут

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с "Прозорро.Продажи" организовал очередной благотворительный аукцион. В этот раз продавали именную ручку президента США Джо Байдену.

Именную ручку Байдена продали на аукционе

Лот приобрели за 600 тысяч гривен. Ее уже передали новому владельцу.

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Покупатель приобрел именную ручку за 600 тысяч гривен. Средства будут потрачены на закупку пикапов для 47-го батальона Вооруженных Сил Украины под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

Победитель торгов попросил не делать достижения по его поступку, прокомментировав это так: "Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Внимания сейчас нуждаются в наших Вооруженных силах",

– отметили в концерне.

В Укроборонпроме подчеркнули, что Александр – один из участников благотворительной инициативы для поддержки украинских волонтерских организаций и движений. Участники благотворительной инициативы решили принять участие в аукционе, чтобы помочь вновь батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

Сейчас Александр с коллегами занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении.

Кофту Зеленского продали на аукционе за 3 миллиона

Ранее, 7 мая, в Великобритании прошел аукцион по сбору средств для Украины. Один из лотов на нем – флисовая кофта украинского президента Владимира Зеленского. Ее продали за более 3 миллионов гривен .