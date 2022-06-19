Ими там аж кишит, – Данилов рассказал, где скрывается российская агентура

Россия ссылает своих агентов во все страны Европы. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, где приспешников Кремля больше всего.

Большинство европейских стран поддерживают Украину в войне, которую против нее развязала Россия. Поэтому Кремль ссылает своих агентов, пытающихся посеять дезинформацию, чтобы разрушить эту поддержку.

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Данилов рассказал, в каком городе больше всего российских агентов

Секретарь СНБО рассказал, что многие заседания Совета касались того, чтобы убрать влияние России по многим направлениям. Иногда фамилии и имена российских агентов влияния и гауляйтеров называли публично. Среди них был и бывший нардеп и приспешник Кремля Евгений Мураев. Пока неизвестно, где он точно находится. Данилов предполагает, что он может быть в Москве или Вене.

Вена стала еще одной столицей для укрывательства российской агентуры. Их там просто кишит. Так исторически сложилось,

– отметил секретарь СНБО.

В интервью НВ Данилов рассказал также о коллаборантах, предавших Украину и перешедших на сторону оккупантов, в частности:

В Херсоне был назначен гауляйтер Владимир Сальдо – известный своими пророссийскими взглядами бывший городской голова. Кроме того, за несколько дней до вторжения он, вероятно, участвовал в тайном городском совещании, где говорили об обороне.

В свою очередь в Святогорске, который россияне временно захватили на прошлой неделе, мэр Владимир Бандура заявил, что перешел на сторону квазиреспублики на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО, коллаборанты были в фокусе украинских разведчиков. Однако для того, чтобы их брать "на горячем", должен был быть непосредственный повод.

"Я ценю работу наших контрразведчиков. Они делают очень большую работу, которая не вся публичная. Если бы мы знали количество людей, которых нейтрализовала наша контрразведка, может, мы бы иначе вели разговор", - отметил Данилов.

По его словам, после 24 февраля контрразведчики нейтрализовали огромное количество предателей . Однако почему-то некоторые до сих пор решаются обвинять, что они якобы плохо работают.

"Уважаемые друзья, я хочу, чтобы вы поняли: если бы вы все, как наша контрразведка, выполняли задания. Благодаря которой, Медведчук сегодня находится на территории нашей страны, а не куда-то отправился в Россию или за понятной комбинацией, которую они здесь проверяли. И многие другие люди, о которых вы не знаете», – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов подытожил, что все разоблачения и задержания предателей – это достижение нашей контрразведки.

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