Більшість європейських країн підтримують Україну у війні, яку проти неї розв'язала Росія. Тому Кремль засилає своїх агентів, які намагаються посіяти дезінформацію, щоб зруйнувати цю підтримку.

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Данілов розповів, у якому місті найбільше російських агентів

Секретар РНБО розповів, що багато засідань Ради стосувалися того, щоб прибрати вплив Росії у багатьох напрямках. Інколи прізвища та імена російських агентів впливу та гауляйтерів називали публічно. Серед них був і колишній нардеп та поплічник Кремля Євген Мураєв. Наразі невідомо, де він точно перебуває. Данілов припускає, що він може бути у Москві чи Відні.

Відень став ще однією столицею для переховування російської агентури. Їх там просто аж кишить. Так історично склалося,

– зазначив секретар РНБО.

В інтерв'ю НВ Данілов розповів також про колаборантів, які зрадили Україну та перейшли на бік окупантів, зокрема:

У Херсоні призначили гауляйтера Володимира Сальдо – відомого своїми проросійськими поглядами колишнього міського голову. Окрім цього, за декілька днів до вторгнення він, ймовірно, брав участь у таємній міській нараді, де говорили про оборону.

Своєю чергою у Святогірську, який росіяни тимчасово захопили минулого тижня, мер Володимир Бандура заявив, що перейшов на бік квазіреспубліки на Донбасі.

На думку секретаря РНБО, колаборанти були в фокусі українських розвідників. Проте для того, щоб їх брати "на гарячому", повинен був бути безпосередній привід.

"Я ціную роботу наших контррозвідників. Вони роблять дуже велику роботу, яка не вся є публічна. Якби ми знали кількість людей, яких нейтралізувала наша контррозвідка, може, ми б інакше вели розмову", – зазначив Данілов.

За його словами, після 24 лютого контррозвідники нейтралізували величезну кількість зрадників. Проте чомусь дехто досі наважується закидати, що вони буцімто погано працюють.

"Шановні друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли: якби ви всі, як наша контррозвідка, виконували завдання. Завдяки якій, Медведчук на сьогодні перебуває на території нашої країни, а не кудись відправився до Росії чи за зрозумілою комбінацією, яку вони тут провертали. І багато ще інших людей, про яких ви не знаєте", – наголосив секретар РНБО.

Данілов підсумував, що усі викриття та затримання зрадників – це здобуток нашої контррозвідки.

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