Имитация авиаударов: Костенко объяснил цель новой тактики россии

24 августа по всей Украине очень часто звучала воздушная тревога. оккупанты пытались помешать украинцам праздновать День Независимости.

Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, народный депутат Роман Костенко. По словам Костенко, российские захватчики имитационными вылетами своей авиации стремились держать украинцев в напряжении.

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Чего хотели достичь россияне

Военный ВСУ предположил, что россия заранее продумала тактику действий.

Было принято решение об обстрелах конкретных объектов. 24 августа россияне обстреляли почти 60 населенных пунктов, в том числе и из ракетного вооружения,

– отметил Костенко.

Также россияне ставили своей целью сорвать празднование Дня Независимости Украины.

"Россия – страна-террорист. Украинцы реально праздновали этот день – каждый на том уровне, на который мог. Праздновали и солдаты в окопах, и волонтеры, и другие люди там, где они находятся. А оккупанты пытались запугивать наших людей", – подчеркнул военный. ВСУ.

Как прошел День Независимости Украины

В День Независимости тревоги в Украине звучали рекордные 189 раз. В течение суток больше всего воздушных тревог объявляли на Харьковщине – там сирены сработали 13 раз. В Кировоградской и Полтавской областях воздушную тревогу объявляли 12 раз.

24 августа российская авиация совершила около 200 вылетов самолетов. Но частота ракетных ударов из авиации была невысокой. Как сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, оккупанты совершили лишь 8 настоящих запусков ракет с самолетов.

За сутки россияне обстреляли 58 населенных пунктов. По данным полиции, это значительно большее количество обстрелов, чем обычно фиксируется.

Также по Украине прокатилась волна фейковых минирований. Телефонные террористы "минировали" железнодорожные вокзалы в Виннице, Ровно, Хмельницком. Анонимные сообщения поступали о минировании объектов и во Львове, Мукачево, Днепре.

Массированный ракетный обстрел Украины

Перед Днем Независимости власти предупреждали украинцев о вероятности массированного ракетного обстрела Украины.

Как отметил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, ударов по украинским городам 24 августа было немного больше, чем обычно. В то же время они были меньшими, чем ожидалось.

Украинский политолог Николай Давыдюк предположил, что путин не рискнул стрелять по Киеву, когда там находился премьер Великобритании Борис Джонсон.

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