Про це 24 каналу розповів військовий ЗСУ, народний депутат Роман Костенко. За словами Костенка, російські загарбники імітаційними вильотами своєї авіації прагнули тримати українців у напрузі.

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Чого хотіли досягти росіяни

Військовий ЗСУ припустив, що росія заздалегідь продумала тактику дій.

Було ухвалено рішення про обстріли конкретних об'єктів. 24 серпня росіяни обстріляли майже 60 населених пунктів, зокрема і з ракетного озброєння,

– зазначив Костенко.

Також росіяни ставили за мету зірвати святкування Дня Незалежності України.

"росія – країна-терорист. Українці реально святкували цей день – кожен на тому рівні, якому міг. Святкували і солдати в окопах, і волонтери, і інші люди там, де вони перебувають. А окупанти намагалися залякувати наших людей", – наголосив військовий ЗСУ.

Як минув День Незалежності України

На День Незалежності тривоги в Україні лунали рекордні 189 разів. Протягом доби найбільше повітряних тривог оголошували на Харківщині – там сирени спрацювали 13 разів. У Кіровоградській та Полтавській областях повітряну тривогу оголошували 12 разів.

24 серпня російська авіація здійснила близько 200 вильотів літаків. Але частота ракетних ударів з авіації була невисокою. Як повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, окупанти здійснили лише 8 справжніх запусків ракет з літаків.

За добу росіяни обстріляли 58 населених пунктів. За даними поліції, це значно вища кількість обстрілів, ніж фіксується зазвичай.

Також Україною прокотилася хвиля фейкових замінувань. Телефонні терористи "мінували" залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Анонімні повідомлення надходили про мінування об’єктів і у Львові, Мукачеві, Дніпрі.

Масований ракетний обстріл України

Перед Днем Незалежності влада попереджала українців про ймовірність масованого ракетного обстрілу України.

Як зазначив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, удари по українських містах 24 серпня були трохи більшими, ніж зазвичай. Водночас вони були меншими, ніж очікувалося.

Український політолог Микола Давидюк припустив, що путін не ризикнув стріляти по Києву, коли там перебував прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

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