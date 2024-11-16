Подсмотрели в "Википедии": для чего россияне имитируют ракетные пуски

Россияне продолжают терроризировать мирное население постоянными обстрелами. К сожалению, в результате таких атак есть погибшие и раненые, но запуски ракет и беспилотников не прекращаются, а некоторые пуски являются имитацией.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что для такого поведения россиян есть ряд причин. Среди них психологические, создание давления на население, истощение противовоздушной обороны.

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Почему россияне имитируют ракетные пуски

Причин для таких серьезных действий есть множество, но ключевая – это попытка врага проверить, как плотно работают наши системы ПВО. Оккупанты знают, что все ЗРК являются мобильными, они не стоят на месте, поэтому больше всего их интересует именно плотность, количество станций и то, как они включаются.

Россияне могут посмотреть в "Википедию", узнать, какова вероятность поражения одной или двумя ракетами таких комплексов как Patriot и SAMP/T. Это не является военной тайной, поэтому вычислив количество, которую мы уничтожаем, оккупанты узнают сколько их ракет все-таки прорвется,

– объяснил майор запаса Алексей Гетьман.

Поэтому если врагу нужно, чтобы долетело до цели, он все это высчитывает. Но стоит понимать, что говорится о среднем показателе. Нельзя точно сказать, сколько ракет уничтожает Украина. Как бы не хотелось, но из 10 ракет однозначно хотя бы одна попадет.

В этом смысле очень важна плотность. Системы ПВО должны хотя бы частично перекрывать зону поражения друг друга. Россияне пытаются это вычислить, запуская много бомбардировщиков и так определяют сколько в целом ракет нужно, чтобы хотя бы одна попала.