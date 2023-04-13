Империя рассыплется на осколки, – нардеп предположил, какие регионы первыми покинут Россию

Подавляющее большинство регионов в России стремятся обрести независимость от Москвы, ведь считают, что своими ресурсами содержат столицу. Запад и Украина должны быть готовы к таким процессам внутри России.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Олег Дунда. Он добавил, что центральная власть в России опирается на силу и, когда ее не станет, регионы получат шанс на независимость.

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В России серьезные разногласия между регионами

По его словам, ключевые субъекты федерации – от Калининграда до Владивостока, считают, что содержат Москву из собственных ресурсов и в ущерб себе. Именно поэтому идеи "русского мира" также активно пропагандируются среди населения России, ведь это единственный способ объединить такие разные этнические и национальные группы в одном государстве.

"Например, Екатеринбург или любой другой город в России имеет серьезные сепаратные идеи, религиозные, культурологические, этнические разногласия и т.д. Если некому будет защищать империю – она рассыплется вдребезги и начнется процесс создания государственных образований по принципу – кто сильнее, того земля. Задача Запада и Украины готовиться к этому процессу и искать людей, которые смогут возглавить новые государства на территории современной России", – рассказал Дунда.

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Если получат шанс, то воспользуются им

Он назвал регионы, которые первыми объявят о своей независимости, когда сложатся соответствующие условия в России. Это национальные республики и территории Северного Кавказа, Татарстана, Калмыкии, Башкортостана. Далее последуют народы Урала и Дальнего Востока.

"Калининград, который расположен на территории Европейского союза, и фактически является европейской страной. Люди, которые там живут, видят все преимущества жизни в ЕС и сравнивают с недостатками жизни в России. Санкт-Петербург, который во время протестов был одним из самых активных. Местные жители не хотят играть второстепенную роль на фоне Москвы", – отметил Дунда.

Народный депутат добавил, что многие регионы еще не готовы к независимости, но впоследствии они поймут, что нельзя упускать шанс и начнут откалываться от России.

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