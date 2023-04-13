Про це 24 Каналу розповів народний депутат України Олег Дунда. Він додав, що центральна влада в Росії опирається на силу і, коли її не стане, регіони отримають шанс на незалежність.

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В Росії серйозні розбіжності між регіонами

За його словами, ключові суб’єкти федерації – від Калінінграда до Владивостока, вважають, що утримують Москву з власних ресурсів та у збиток собі. Саме тому ідеї "руского міра" також активно пропагуються серед населення Росії, адже це єдиний спосіб поєднати такі різні етнічні та національні групи в одній державі.

"Наприклад, Єкатеринбург чи будь-яке інше місто в Росії має серйозні сепаратні ідеї, релігійні, культурологічні, етнічні розбіжності тощо. Якщо не буде кому захищати імперію – вона розсиплеться на друзки й почнеться процес створення державних утворень за принципом – хто сильніший, того земля. Завдання Заходу та України готуватись до цього процесу та шукати людей, які зможуть очолити нові держави на території сучасної Росії", – розповів Дунда.

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Якщо отримають шанс, то скористаються ним

Він назвав регіони, які першими оголосять про свою незалежність, коли складуться відповідні умови в Росії. Це національні республіки та території Північного Кавказу, Татарстан, Калмикія, Башкортостан. Далі підуть народи Уралу та Далекого Сходу.

"Калінінград, який розташований на території Європейського Союзу, та, фактично, є європейською країною. Люди, які там живуть, бачать всі переваги життя в ЄС і порівнюють до недоліків життя в Росії. Санкт-Петербург, який під час протестів був одним з найактивніших. Місцеві жителі не хочуть мати другорядну роль на фоні Москви", – зазначив Дунда.

Народний депутат додав, що багато регіонів ще не готові до незалежності, але згодом вони зрозуміють, що не можна втрачати шанс і також почнуть відколюватись від Росії.

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