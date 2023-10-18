Парламент Грузии провалил голосование за импичмент для президентки Саломе Зурабишвили

18 октября грузинский парламент не смог отстранить от должности президента Саломе Зурабишвили. За процедуру импичмента свой голос отдали 86 депутатов, а против этого – один.

Для понимания, для проведения импичмента необходимо 100 голосов. В настоящее время парламентское большинство состоит из 85 депутатов, а входят в него "Грузинская мечта" и "Силы народа".

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Почти вся оппозиция была против

Собственно заранее о том, что не поддерживают импичмент, заявили почти все оппозиционные депутаты. Исключением была разве что партия "Европейских социалистов". Если говорить о голосе против импичмента, то его отдал только лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили.

Для контекста отметим, что Конституционный суд Грузии ранее удовлетворил конституционное представление правящей партии "Грузинская мечта". Он установил, что президент нарушила Конституцию, когда совершала зарубежные визиты без разрешения правительства.

За соответствующее решение свои голоса отдали шесть из девяти судей пленума Конституционного суда Грузии. Против высказались судьи Ирина Имерлишвили, Теймураз Тугуши и Георгий Кверенчхиладзе.

Собственно, "Грузинская мечта" заявляла, что Зурабишвили нарушила Конституцию, ведь отправлялась на заграничные поездки без разрешения правительства. Статья 52 Конституции Грузии предусматривает, что президент "с согласия правительства осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями". Отметим, что президент встречалась со своими коллегами из Германии, Франции и Европейского Совета.

Оппозиция считает, что "Грузинская мечта" не просто так захотела провести импичмент президентки. По их мнению, это делают, чтобы сорвать процесс предоставления статуса кандидата Грузии на вхождение в Евросоюз в конце года. Также оппоненты власти считают, что импичмент – политическая месть властной силы Зурабишвили за ее публичную и острую критику властной силы из-за: