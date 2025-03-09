Может быть еще хуже: политик из США объяснил, в чем опасность импичмента Трампа

Дональд Трамп с начала своего президентства успел сделать много громких заявлений и противоречивых действий. В Конгрессе США уже даже угрожают объявить ему импичмент. Однако это может оказаться не лучшей идеей.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что Трамп планирует задержаться дольше в кресле президента США более, чем на 4 года. Также во время выступления президента США в Конгрессе, демократ Эл Грин громко возмущался заявлениями Трампа, а позже заявил, что "работает над статьями импичмента".

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Может стать монархом

Рашкин отметил, что Дональда Трампа уже делает заявления о возможном продолжении своей президентской каденции. Мол, он не против остаться на дольше.

Хотя тогда ему исполнится 83 года. Поэтому представить, что он захочет просидеть в кресле президента еще четыре года, трудно,

– подчеркнул политический деятель.

На примере Джозефа Байдена все видели, по словам Рашкина, что возраст может сыграть злую шутку с человеком. С другой стороны Трамп может стать королем, монархом и не быть больше президентом. Для этого даже не нужно жить в Белом доме – резиденция монарха может быть в Мар-а-Лаго.

Еще один вариант развития событий, если народ сойдет с ума и произойдет какой-то катаклизм, который приведет к резкому изменению ситуации в стране,

– предположил он.

К слову. Конгрессмен Эл Грин бурно реагировал на высказывания Дональда Трампа во время его выступления в Конгрессе 4 марта. Грина возмутило намерение властей сократить программу медстрахования для бедных. Он заявил, что работает над статьями импичмента Трампа. Конгрессмен считает его "непригодным" президентом, который не должен быть на этом посту.

Во времена Джозефа Байдена, уверен общественный деятель, было труднее представить, что президент не досидит до конца своей каденции. Однако если Трамп не досидит, есть вице-президент – Джей Ди Вэнс.

Здесь многие сталкиваются с тем, что импичмент Трампа – это не лучшая идея, потому что можем оказаться с нынешним вице-президентом во главе США. А они бывают радикальнее и ужаснее предшественников. Это одна из защит против идеи импичмента,

– отметил Юрий Рашкин.

Поэтому, по его словам, тем, кто надеется, что будет импичмент, стоит помнить. Пока или республиканцы не потеряют страх, или демократы не получат власть в Конгрессе – в Палате представителей, а еще было бы хорошо и в Сенате, будем иметь то, что имеем.

Напомним, что политолог Владимир Фесенко предположил, что для инициирования и объявления импичмента Трампу нужно большинство голосов в Палате представителей. Однако его пока нет, потому что в Палате республиканцев больше, чем демократов. В то же время если "разрушительные процессы", которые сейчас идут в США, повлияют на Республиканскую партию, тогда ситуация может измениться.