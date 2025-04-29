В Украинском конгрессе Америки оценили возможность импичмента для Трампа

Конгрессмен Шри Танедар 28 апреля подал в Палату представителей США прошение об импичменте Дональда Трампа. Свое решение он объяснил тем, что американский президент "разрушает демократию".

На самом деле возможность импичмента Трампа довольно призрачна. Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что сейчас есть мощная вертикаль власти.

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Почему импичмент маловероятен

Политическая партия Трампа контролирует Сенат и Палату представителей. Он превращает свою власть в так называемую "вертикальную", которая начинает напоминать Венгрию или Россию.

Трамп хочет контролировать все решения. Мы видим, что в Палате представителей прошел только один законопроект и он касался даже не экономики, а мигрантов. Все остальное так и не стало законом,

– заметил Андрей Добрянский.

В Сенате такая же ситуация. Все голосовали за каждого номинированного кандидата для кабмина Трампа. Он контролирует мнения Сената и конгресса. Если импичмент предложат в Палате представителей, то маловероятно, что начнется хотя бы расследование.

Ничего не изменится до 2026 – 2027 годов, когда большинство получат демократы. Не стоит забывать, что Трамп впервые стал президентом в 2016 году, контролировал Палату представителей до 2018 и только в 2019 началась процедура импичмента.

К слову, западные СМИ пишут, что команда Трампа серьезно подошла к возможной процедуре импичмента. Трампа обвиняют в узурпации власти. Но для отстранения президента нужно 67 голосов из 100 в Сенате. Этого еще не случалось никогда.