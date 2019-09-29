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      Импичмент Трампа, безусловно, будет, но на посту он останется, – Портников

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      Продолжается скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского
      Продолжается скандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского / White House

      Следует разделять понятия "процедура импичмента" и "процедура осуждения" Дональда Трампа верхней палатой американского Конгресса. Импичмент возможен и, скорее всего, состоится. А вот осуждение – пока нет.

      Такое мнение высказал журналист и общественный деятель Виталий Портников, пишет "Эспресо".

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      Импичмент Трампа, безусловно, будет. Он будет в Палате представителей. Там хватает на это голосов. 80 или 90 процентов вероятности, что Трампу объявят импичмент. Но это не означает, что его отстранят от должности президента Соединенных Штатов,
      – отметил Портников.

      И объяснил: "Для того чтобы президента отстранили от должности, а такого никогда не было в американской истории, нужно, чтобы после импичмента в Палате представителей (нижняя палата Конгресса – 24 канал) провел расследование Сенат (верхняя палата Конгресса – 24 канал), и чтобы состоялось осуждение президента двумя третями голосов Сената".

      Впрочем, в Сенате большинство у республиканцев. Поэтому, подытожил Портников, "абсолютно не понятно, при каких обстоятельствах что-то убедило бы республиканцев голосовать за осуждение своего собственного президента".

      Кратко о сути скандала "Украинагейт" в США

      Громкий скандал в США разгорелся из-за доноса американского разведчика (на сайте 24 канала можно ознакомиться с его полным текстом на украинском). В документе говорится, что 25 июля Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским требовал от того начать уголовное производство в отношении демократа Джо Байдена – главного конкурента Трампа на предстоящих президентских выборах.

      Палата представителей Конгресса США 24 сентября инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа, итогом которого может стать решение о его импичменте.

      На первой встрече президента Украины Зеленского с президентом США Трампом 25 сентября на полях Генассамблеи ООН украинский президент заверил, что не давал никаких указаний относительно расследования или нерасследования дела. Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в открытый и демократический процесс американских выборов. А о телефонном разговоре заверил: он был хорошим, и никто не оказывал никакого давления.

      Важным событием, предшествовавшим встрече Трампа и Зеленского, стало обнародование Белым домом стенограммы июльского разговора президентов (полный текст на украинском также есть на сайте 24 канала). Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей), которая объявляла о начале процедуры импичмента Трампа, после обнародования стенограммы заявила, что в ее тексте не увидела оснований, чтобы эту процедуру отменить.

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      Теги: Новости политики Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США
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