Імпічмент Трампа, безумовно, буде, але на посаді він залишиться, – Портников

Слід розділяти поняття "процедура імпічменту" і "процедура засудження" Дональда Трампа верхньою палатою американського Конгресу. Імпічмент можливий і, скоріш за все, відбудеться. А от засудження – наразі ні.

Таку думку висловив журналіст та громадський діяч Віталій Портников, пише "Еспресо".

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Імпічмент Трампа, безумовно, буде. Він буде в Палаті представників. Там вистачає на це голосів. 80 чи й 90 відсотків ймовірності, що Трампу оголосять імпічмент. Але це не означає, що його усунуть з посади президента Сполучених Штатів,

– зазначив Портников.

І пояснив: "Для того щоб президента усунули з посади, а такого ніколи не було в американській історії, потрібно, щоб після імпічменту в Палаті представників (нижня палата Конгресу – 24 канал) здійснив розслідування Сенат (верхня палата Конгресу – 24 канал), і щоб відбулося засудження президента двома третинами голосів Сенату".

Утім, у Сенаті більшість у республіканців. Тож, підсумував Портников, "абсолютно не зрозуміло, за яких обставин щось переконало б республіканців голосувати за засудження свого власного президента".

Коротко про суть скандалу "Українагейт" у США

Гучний скандал у США вибухнув через донос американського розвідника (на сайті 24 каналу можна ознайомитися з його повним текстом українською). У документі мовиться, що 25 липня Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським вимагав від того розпочати кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена – головного конкурента Трампа на майбутніх президентських виборах.

Палата представників Конгресу США 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент.

На першій зустрічі президента України Зеленського з президентом США Трампом 25 вересня на полях Генасамблеї ООН український президент запевнив, що не давав ніяких вказівок щодо розслідування чи нерозслідування цієї справи. Зеленський заявив, що не хоче втручатися у відкритий та демократичний процес американських виборів. А про телефонну розмову запевнив: вона була хорошою, і ніхто не чинив жодного тиску.

Важливою подією, що передувала зустрічі Трампа та Зеленського, стало оприлюднення Білим домом стенограми липневої розмови президентів (повний текст українською також є на сайті 24 каналу). Ненсі Пелосі (спікерка Палати представників), яка оголошувала про початок процедури імпічменту Трампа, після оприлюднення стенограми заявила, що у її тексті не побачила підстав, аби цю процедуру скасувати.

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