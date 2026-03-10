Россия теряет позиции на рынке оружия: как Украина стала крупнейшим импортером вооружения в мире

Полномасштабная войны России против Украины не могла пройти бесследно для милитарного потенциала страны-агрессора. Так, за последнее время доля российского экспорта оружия снизилась с 21% до 6,8%.

Более того, это показатель и в дальнейшем будет уменьшаться, ведь заказ оружия у России сокращает даже Индия. Об этом говорится в отчете Trends in International Arms Transfers.

К теме Украина предлагала защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но США обратились только сейчас, – Axios

Как Россия потеряла рынок вооружения?

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал обновленные данные о международных поставках вооружений, который сравнивает два пятилетних периода. Речь идет о временном промежутке с 2016 по 2020 и с 2021 по 2025 годы.

Это позволяет увидеть глобальные сдвиги на рынке после начала полномасштабной войны России против Украины. Общий объем торговли основными видами вооружений вырос на 9,2 %, что отражает мировую тенденцию к усилению армий.

В то же время четко видно стремительное падение позиций России как экспортера оружия: ее доля рынка сократилась с 21 % до 6,8 %. Сейчас это единственный среди топ-10 поставщиков, чьи экспортные объемы упали (на 64 %).

Анализ мирового рынка вооружения: смотрите скриншоты из отчета

Главными покупателями российского оружия в 202 – 2025 годах стали Индия (48 % от всего российского экспорта), Китай и Беларусь (по 13 % каждая), что вместе составляет 74 %.

Однако даже Индия постепенно уменьшает зависимость от Москвы: доля российского вооружения в ее импорте упала с 70 % (2011 – 2015), до 51 % (201 – 2020) и до 40 % (2021 – 2025).

В целом импорт вооружений Индией за последнюю пятилетку сократился на 4 % благодаря развитию собственного ОПК. За 2021 – 2025 годы Россия экспортировала лишь более 68 самолетов, 6 вертолетов, 3 корабля, 43 комплекса ПВО, 279 единиц тяжелой бронетехники и 13 других бронемашин.

Аналитики уточнили, что ни по одной из этих категорий страна-агрессор не вошла в лидеры.

Эти цифры отражают не только прямые продажи, но и будущие потери от сервисного обслуживания и модернизации. Многие контракты заключены еще до 2022 года, а потом покупатели начали учитывать санкционные риски и реальную боевую эффективность российской техники.

На каких позициях в импорте Украина?

По методологии SIPRI Украина осуществила драматический скачок среди импортеров: доля выросла с 0,1 % в 2016 – 2020 до 9,7 % за 2021 – 2025 годы.

То есть речь идет о росте импорта более чем в 118 раз, что составляет 11 896%. Благодаря помощи от партнеров Украина стала крупнейшим получателем вооружений в мире за этот период.

Основные поставщики:

США (41 %);

Германия (14 %);

Польша (9,4 %).

Для США Украина заняла второе место среди получателей (9,4 % от американского экспорта), опередив Японию (9,2 %), хотя Саудовская Аравия все еще получает 12 %.

А что миру может предложить Украина?